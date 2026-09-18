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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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«Автострада» останавливает работы — Правительство остановило финансирование всех капитальных расходов

Строительная компания "Автострада" останавливает работы, поскольку Кабмин остановил финансирование всех капитальных расходов.

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Об этом сообщил основатель и глава компании Максим Шкиль.

«Доработались. Сегодня государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога остановило финансирование всех капитальных расходов», – написал он в Facebook.

Максим Шкиль сообщил, что в этой связи "Автострада" вынуждена остановить работы по всем объектам.

«Заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками – это точно головная боль не депутатов и не Министерства финансов; у них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом к сведению», - отмечает владелец компании.

«Автострада» – одна из крупнейших строительных кампаний в Украине, реализующая дорожно-инфраструктурные проекты. В частности, он строит дороги и новые станции метро в Киеве.

Ранее из-за проблем с получением международного финансирования Министерство финансов отложило на декабрь капитальные расходы, запланированные в сентябре-ноябре этого года. Об этом сообщила глава Бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа.

В частности, только с сентября на конец года было перенесено 39 млрд. грн. капитальных расходов.

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