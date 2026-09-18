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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Селена Гомес позировала в пушистом платье от украинского бренда

Звезда появилась на обложке журнала в эффектном образе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Селена Гомес, фото: instagram.com/lever_couture

Селена Гомес, фото: instagram.com/lever_couture

34-летняя американская певица и актриса — Селена Гомес — стала главной героиней нового выпуска журнала PEOPLE. На обложке она позировала в молочном пушистом платье от украинского бренда Lever Couture. Наряд практически полностью скрыл силуэт Селены и создал эффект легкого облака.

(листайте фото вправо)

Волосы певицы были распущены, а на лице был нежный естественный макияж.

Появление Гомес на обложке PEOPLE связано с получением первой в истории издания Beauty Impact Award 2026. Награду ей присудили за влияние на бьюти-индустрию и работу в сфере поддержки ментального здоровья через ее косметический бренд Rare Beauty и Rare Impact Fund.

Главная тема интервью издания — новая глава жизни Селены, брак с Бенни Бланко, отношение к возрасту и красоте.

Гомес поделилась, что они с Бенни Бланко, несмотря на приближающуюся первую годовщину свадьбы, все еще находятся в медовом месяце. Она назвала мужа очень веселым и спонтанным человеком и сказала, что ей важно, что он действительно ее слушает.

Также она рассказала, почему не хочет выглядеть моложе и что лежит в ее косметичке.

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