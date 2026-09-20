Чому "Автострада" зупиняє роботи в Києві: що буде з метро на Виноградар та ремонтом доріг

Держава зупинила фінансування всіх капітальних видатків: що тепер буде з метро на Виноградар і розпочатим ремонтом доріг

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Держава раптово зупинила фінансування всіх капітальних видатків по країні, включно з місцевими бюджетами. Великий інфраструктурний бізнес уже заявляє про зупинку робіт, а кияни ризикують залишитися з розритими вулицями та законсервованим метро на невизначений термін. Чому виникла фінансова криза, які об’єкти опинилися під загрозою та до чого тут підготовка до зими й тиск на парламент — з’ясовував ТСН.ua.

Уряд ухвалив рішення про повну зупинку фінансування всіх капітальних видатків, охопивши й місцеві бюджети. Про це заявив Максим Шкіль, керівник групи будівельних компаній «Автострада», яка реалізує ключові дорожньо-інфраструктурні проєкти країни та столиці.

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Зокрема, компанія є підрядником на таких дороговартісних об’єктах Києва, як ремонт Харківського шосе, реконструкція транспортної розв’язки біля станції метро «Чернігівська» та будівництво довгоочікуваного метро на Виноградар.

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«Ставлять перед фактом»: підрядники зупиняють будівництво

За словами очільника «Автостради», рішення про заморожування коштів ухвалили раптово й без жодних консультацій із ринком.

«Допрацювались. Сьогодні держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків. Заробітні плати цілих галузей економіки, відсотки за кредитами, розрахунки з постачальниками — це точно головний біль не депутатів і не Міністерства фінансів; у них свій бізнес-план, а нас просто ставлять перед фактом», — написав Максим Шкіль, додавши, що компанія вимушена зупинити роботи на всіх своїх об’єктах.

Наразі склалася парадоксальна ситуація: Державне казначейство блокує проведення платежів за актами виконаних робіт незалежно від наявності коштів. Тобто віртуально на рахунках Києва гроші можуть бути, але скористатися ними місто не має змоги.

Реконструкція транспортної розв’язки біля станції метро «Чернігівська» / Фото «Автострада»

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов зазначає, що для столиці такі дії уряду стали критичними, хоч тривожні сигнали лунали й раніше.

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«Основна претензія керівника «Автостради» у тому, що все відбулося раптово і без обговорення з сектором у якому він працює. І їм ніхто не повідомляв, щоб вони мали змогу підготуватися до цього, просто зупинили виплати, на які розраховувала компанія. А це — зарплати, виплати підрядникам — великий механізм, який має працювати. Але дзвіночки про це були раніше. Ще влітку, у уряді попереджали, що з бюджетом дуже погана ситуація, і потрібно переходити до жорсткої економії. Вже тоді повідомлялося, що фінансуватися будуть тільки захищені статті витрат — соціальна сфера, критична інфраструктура, оборонка. А метро на Виноградар — це абсолютно не захищена стаття витрат. Тобто було помітно до чого все йде», — пояснює Дмитро Беспалов.

Метро на Виноградар знову під загрозою: що чекає на будівництво

На думку експерта, для будівництва метро на Виноградар існує чимало ризиків. Один з них — відсутність фінансування та міські форс-мажори.

«Якщо у Києві трісне якийсь з аварійних мостів — це вже ризик для метро на Виноградар, бо треба буде терміново перерозподіляти фінансові витрати і вирішувати проблему з мостом, а про метро забути. Фінансування — це один із класичних ризиків для будь-якого будівельного проєкту у Києві. Це було до війни, є під час війни і буде залишатися після її завершення. Приклад тому транспортна розв’язка на Шулявці — без грошей нічого не відбувається. Теж саме з метро на Виноградар: немає фінансування — немає будівництва», — зауважує експерт з транспортного моделювання.

Будівництво метро на Виноградар / Фото «Автострада»

Зупинка фінансування ставить під сумнів дотримання будь-яких термінів будівництва метро. За словами експерта, підземне будівництво — це не процес, який можна миттєво поставити «на паузу», а потім безперешкодно відновити.

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«Будівництво метро — це не автомобіль, який зупинився на світлофорі, а потім завівся й поїхав далі. Зупинити інерцію таких процесів — складна задача, як і потім їх запустити. Будівельний майданчик треба правильно очистити та законсервувати, щоб він безпечно простояв невизначений час до відновлення фінансування. Це потребує додаткових витрат, на які підрядник міг не розраховувати. Є ризик, що консервацію зроблять неправильно, і на об’єкті виникнуть аварійні явища», — наголошує Беспалов.

Місцеві жителі вже висловлюють обурення в соцмережах: через будівництво метро район залишився розритим технікою, а обіцянки відкрити рух проспектом Європейського Союзу розвіялися.

Очільник «Автостради» Максим Шкіль переконує, що відкриття проспекту планували на грудень, але дійсно через дії Мінфіну графіки можуть зірватися:

«Ми мали його відкрити в грудні й йшли чітко за графіком. Але те, що Мінфін зупинив фінансування, прямо впливає на виконання строків. Наразі ми орієнтувалися на дату 15 грудня. Сподіваюся, у Міністерстві фінансів вистачить розуму скасувати заборону, адже це рішення максимально неправильне. Точно не в такий спосіб потрібно переглядати видатки».

Вже збудована частина тунелів метро на Виноградар / Фото «Автострада»

Ручний режим та зміна пріоритетів: чи дадуть гроші на столицю?

Дмитро Беспалов зазначає, що в уряді одним рішенням зупинили фінансування усього, а далі будуть перерозподіляти його у ручному режимі.

«Сподіваюсь, якісь гроші у бюджеті є або ж вони з’являться. Тому надалі може відбуватися так: до уваги будуть брати кожен проєкт для обговорення і якщо він дійсно важливий, на нього у ручному режимі виділятимуть кошти. Сумніваюсь, що метро на Виноградар, центральна влада, а саме вона це визначатиме, розглядатиме як пріоритетний чи стратегічний поміж іншими, які виконує «Автострада», — зазначає Беспалов.

Керівник компаній каже, до речі, що вони будують прифронтові дороги, відновлюють зруйновані мости, роблять захист об’єктів енергетики, забезпечують проїзд на ключових ділянках. Але у цілях безпеки не про все можуть говорити.

«Тому, цілком ймовірно, що «Автострада» отримає домовленість щодо продовження фінансування оборонних проєктів чи пов’язаних з підготовкою до зими. А всі інші, транспортні чи дорожньо-транспортні проєкти у Києві, як метро на Виноградар, є великий ризик, що вони застрягнуть на 2030, 2035 чи навіть 2045 рік, точно не знаю. Мабуть це вкотре доводить те, що під час війни та повної невизначеності, не варто займатися такими проєктами. А гроші та ресурси використовувати більш ефективно і зважувати на ризики», — каже транспортний планувальник.

Беспалов до цього додає: ремонт доріг у Києві потрібен, але не факт, що саме тих доріг, які зараз ремонтуються, і у такому об’ємі, зі зніманням всього шару асфальту.

«Я теж противник ямкового ремонту, але коли у тебе немає грошей, то можливо, краще вже ямковий ремонт, а гроші витратити на те, що дійсно нам потрібно — пережити зиму, наприклад», — зауважує експерт.

Також він не погоджується з тезою, що доцільно під час війни будувати саме метро на Виноградар, бо люди нібито отримають додаткове укриття від ракет. Бомбосховища на його думку треба будувати по всьому місту рівномірно.

«Колись був проєкт по встановленню китайських камер відеоспостереження у Києві і на це виділяли шалені кошти. Я запитав у колег: як вони оцінюють ефективність від витрачених коштів. І мені відповіли, що за допомогою камер відшукали маленького хлопчика і повернули батькам. Але це маніпуляція, насправді! І така сама маніпуляція, мені здається і з метро. Нам кажуть: це ж буде додаткове укриття на Виноградарі, але ж за мільярди, які на це спрямовуються можна побудувати і розосередити по місту цілу мережу укриттів. Особисто я не певний, що мені потрібне укриття на Виноградарі, мені потрібне воно там, де я живу», — зазначає експерт.

Тиск на Раду та дефіцит міського бюджету

Зараз всі апелюють до народних депутатів, які мають ухвалити закони, що розблокують міжнародне фінансування для України.

«Те, що зараз відбувається — це тиск на парламент, який не голосує за певні непопулярні закони або вони у поганій редакції. Відверто кажучи, я не знаю з якої причини вони не голосують. Але, ймовірно, що розблокування допомоги відбудеться, і нас не кинуть напризволяще, бо це зупинення фінансування між іншим зупиняє і підготовку до зими, а це набагато страшніше, ніж припинення будівництва метро на Виноградар. Метро цікавить тільки цей район, а підготовка до зими цікавить все місто, особливо лівий берег», — підкреслює експерт.

До цього Беспалов додає, є надія, що цю проблему з фінансуванням розблокують, але не забуваємо, що у європейців є своя бюрократія, тому потрібні кошти можуть з’явитися аж під кінець року.

«А це проблема, бо гроші виплачуються відповідно до актів виконаних робіт. А звідки вони візьмуться, якщо будівельна компанія не працювала до грудня? Є такі роботи, які не виконуються під час певних погодних умов. Гроші у грудні — це так само погано, як і відсутність грошей взагалі. Тому розблоковувати це питання треба саме зараз і домовлятися, можливо, про якісь кредитні лінії. Бо багато компаній має можливість працювати в кредит за рахунок внутрішніх резервів. Але вони мають знати скільки часу їм доведеться так працювати і коли фінансування точно буде», — каже експерт.

Також можуть виникнути проблеми і з міським бюджетом, оскільки цього року місто недоотримало планових прибутків, і грошей недостатньо на рахунках, щоб усе це фінансувати.

«У вересні має відбутися перегляд бюджету Києва, бо місто недоотримало планових прибутків через обстріли, тривоги, знищені росіянами склади, ТЦ. Тому ми не отримали прибуткову частину бюджету, на яку розраховували. Якого масштабу ця проблема зараз невідомо, але вона може бути значною. Тому навіть якщо якимсь дивом казначейство розблокує кошти, то цілком ймовірно, що у Києва немає тих грошей, на які розраховувало місто у частині прибутків. Доведеться зрізати витрати. З зарплат лікарям та вчителям зрізати точно не будуть, бо це захищені статті. Тому будуть зрізати з культурних та інфраструктурних проєктів, таких як метро на Виноградар», — підсумовує Дмитро Беспалов.

Дата публікації 20:55, 04.09.26 Кількість переглядів 83 Жовтий та червоний рівні повітряної тривоги: як тепер працюватимуть бізнес і транспорт у Києві

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