Без їдкої хімії: що висипати у злив раковини, щоб прибрати засмічення

Злив у раковині можна швидко прочистити без виклику сантехніка / © Фото з відкритих джерел

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Засмічення кухонної раковини часто починається непомітно: вода спочатку просто стікає трохи повільніше, а згодом у зливі накопичуються залишки їжі, жир та інші забруднення. Для легких і середніх заторів існує простий домашній спосіб із продуктом, який знайдеться практично на кожній кухні.

Про це пише SE.pl.

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Чому засмічується злив

У кухонну раковину регулярно потрапляють залишки соусів, жиру та їжі. Частина цього сміття осідає на внутрішніх стінках труб, поступово звужуючи прохід для води.

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Особливо проблемним є жир. Коли гаряча жирна рідина потрапляє у трубу, вона стикається з холоднішими поверхнями та водою, охолоджується і твердне. До такого липкого шару легко чіпляються крихти їжі та інші частинки, через що засмічення з часом стає дедалі більшим.

Ще одна неприємність — запах. Органічні рештки, що застрягли у трубі, починають розкладатися, а в сильно забрудненому зливі можуть навіть з’явитися дрібні комахи.

Сіль допомагає розм’якшити відкладення

Для очищення зливу фахівці радять використовувати звичайну кухонну сіль. Вона може допомогти розпушити та розчинити частину забруднень, які накопичилися всередині труби.

Сам спосіб доволі простий: у злив потрібно насипати достатню кількість солі, після чого залити її окропом. Гаряча вода допомагає розм’якшити жир та інші відкладення, а сіль у цей момент працює як м’який абразив.

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Після процедури потрібно дати суміші подіяти, а потім промити злив водою. У джерелі зазначають, що приблизно через пів години прохідність раковини має покращитися.

Коли цей спосіб не допоможе

Домашній метод підходить передусім тоді, коли вода ще відходить, хоча й помітно повільніше, ніж зазвичай. Якщо злив повністю перекритий великим затором, сіль з окропом може виявитися недостатньо ефективною.

Також не варто регулярно заливати в труби сильні хімічні засоби без необхідності. Особливо обережними варто бути зі старими трубами, які деякі агресивні препарати можуть пошкоджувати.

А ще важливіше не створювати проблему власноруч: залишки жирної їжі та особливо гарячий жир краще не виливати в раковину. Саме жир, охолоджуючись усередині труб, може стати основою для великого затору.

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Якщо після кількох спроб вода все одно не стікає, з’явився сильний запах каналізації або проблема постійно повертається, причина може бути глибшою за звичайні кухонні відкладення. У такій ситуації домашні способи вже навряд чи вирішать проблему повністю.

Нагадаємо, одна склянка залита у злив допоможе надовго забути про засмічення труб. Цей простий домашній спосіб, перевірений часом, дозволяє підтримувати злив чистим і позбутися неприємного запаху.

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