Про це знають далеко не всі: які речі категорично не можна змивати в унітаз

Що не можна змивати в унітаз / © pexels.com

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Унітаз для багатьох давно перетворився на своєрідне «сміттєве відро»: якщо річ маленька, її нерідко просто змивають водою. Вологі серветки, ватні палички, паперові рушники, наповнювач для котячого туалету, волосся, жіночі засоби гігієни та навіть ліки можуть опинитися в каналізації саме таким способом.

Проблема в тому, що змив унітаза не означає, що предмет зник. Він лише переміщується трубами далі — і може стати причиною засмічення квартири, будинку або навіть ділянки міської каналізаційної мережі. Що змивати категорично не можна — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Фахівці з експлуатації каналізаційних систем радять дотримуватися простого принципу: змивати в унітаз слід лише людські відходи та туалетний папір.

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Чому каналізація не «перетравлює» все, що туди змивають

Унітаз і каналізаційна труба працюють за рахунок потоку води. Але далеко не кожен матеріал розрахований на швидке руйнування у воді. Туалетний папір спеціально виготовляють так, щоб він швидко розмокав і розпадався. Натомість вологі серветки, ватні палички, синтетичні волокна, засоби гігієни та паперові рушники можуть залишатися цілими значно довше.

Якщо таких предметів накопичується багато, вони можуть чіплятися за нерівності труб, з’єднуватися з волоссям, жиром та іншим сміттям і поступово формувати пробку. Для мешканців це може закінчитися звичайним засміченням у квартирі, а в масштабах будинку чи міської мережі — аварійною ситуацією та виходом стоків назовні.

Вологі серветки — одна з найпоширеніших помилок

Саме вологі серветки особливо часто потрапляють до унітаза. Причина зрозуміла: на частині упаковок можна побачити позначки на кшталт «можна змивати». Але навіть такі вироби не варто автоматично вважати безпечними для конкретної каналізаційної системи.

Вологі серветки зазвичай значно міцніші за туалетний папір. Вони повинні зберігати форму під час використання, тому у воді не руйнуються так само швидко. Правильне рішення: використану вологу серветку — у смітник, а не в унітаз.

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Паперові рушники та кухонні серветки — теж не можна

На перший погляд, паперовий рушник майже нічим не відрізняється від туалетного паперу. Насправді це різні матеріали, розраховані на різні умови використання. Рушник має бути міцним і не розповзатися від води. Саме тому після змивання він може залишитися цілим і створити проблеми в трубах.

До цієї ж категорії належать:

паперові кухонні рушники;

щільні паперові серветки;

столові серветки;

деякі види косметичних серветок;

одноразові рушники.

Усі вони мають відправлятися у смітник, а не в каналізацію.

Ватні палички та ватні диски: маленькі, але небезпечні

Ватна паличка здається настільки маленькою, що складно уявити, як вона може спричинити серйозну проблему. Але саме дрібні предмети здатні накопичуватися у трубах. Пластикова або щільна основа ватної палички не розчиняється у воді, а волокна можуть чіплятися за інші відходи.

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Ватні диски також не призначені для змивання. Вони швидко вбирають воду, збільшуються в об’ємі та можуть затримуватися в каналізаційних конструкціях.

Жіночі засоби гігієни — категорично не в каналізацію

Прокладки, тампони та інші засоби жіночої гігієни також не можна змивати. Вони спеціально виготовлені для поглинання рідини, а тому можуть збільшуватися в об’ємі та створювати перешкоди для проходження стоків. Особливо небезпечними є ситуації, коли такі предмети разом із серветками, волоссям та іншими відходами формують щільну масу.

Прокладки й тампони належать до типових причин засмічень, які комунальні служби закликають не допускати.

Підгузки — одна з найгірших речей для змивання

Одноразовий підгузок взагалі не має потрапляти до каналізації. У його конструкції є матеріали, які утримують значну кількість рідини. Після контакту з водою підгузок може збільшуватися в об’ємі, а його синтетичні компоненти не розчиняються.

Тому спроба змити підгузок може закінчитися засміченням ще до того, як він залишить межі будинку.

Волосся: ще одна річ, яку часто недооцінюють

Волосся не варто змивати в унітаз, навіть якщо йдеться про невелику кількість. Окремі волосини легко проходять крізь трубу, але проблема виникає, коли вони накопичуються та переплітаються з іншими матеріалами. Волосся може затримувати жир, паперові волокна та інше сміття, поступово утворюючи щільну масу.

Тому волосся після розчісування, стрижки чи прибирання у ванній краще збирати та викидати у смітник.

Зубна нитка — ще одна «невидима» загроза

Зубна нитка дуже тонка, тому здається безпечною для каналізації. Проте вона не розчиняється так, як туалетний папір. Нитка може чіплятися за інші предмети та сприяти утворенню грудок відходів у трубах.

Котячому наповнювачу — не місце в унітазі

Це ще одна побутова помилка, яка може дорого обійтися. Навіть якщо на упаковці конкретного наповнювача зазначено можливість змивання, це не означає, що його варто регулярно відправляти в каналізацію.

Особливо небезпечними можуть бути матеріали, які поглинають воду та утворюють грудки. У трубах вони здатні поводитися зовсім не так, як у спеціальних умовах виробника.

Недоїдки, кавова гуща та лушпиння — не для унітаза

Іноді унітаз використовують як спосіб швидко позбутися невеликої кількості харчових відходів: кавової гущі, лушпиння, дрібних шматків їжі. Цього робити не варто.

Харчові відходи не призначені для каналізації. Вони можуть осідати, накопичуватися та разом з іншими речовинами сприяти утворенню засмічень.

Олія та жир: їх не варто зливати навіть у раковину

Окрема проблема — жир, олія та залишки кулінарного жиру. Їх часто не змивають безпосередньо в унітаз, але іноді люди виливають їх у раковину, після чого речовини все одно потрапляють до каналізації.

У трубах жир може накопичуватися на стінках і затримувати інше сміття. Так поступово формується затор. Тому залишки олії та жиру краще збирати в окрему ємність і викидати відповідно до місцевих правил поводження з відходами.

Ліки: небезпека не лише для труб

Прострочені або непотрібні таблетки також не варто просто змивати в унітаз. Тут проблема вже не тільки в можливому засміченні. Деякі фармацевтичні речовини можуть проходити через очисні споруди та потрапляти у водойми.

Традиційні системи очищення стічних вод не призначені для гарантованого видалення всіх фармацевтичних речовин. Тому для непотрібних ліків слід використовувати передбачені місцевими правилами способи утилізації. Універсальне правило — не змивати медикаменти в каналізацію, якщо спеціальна інструкція до конкретного препарату прямо цього не передбачає.

Хімікати та побутову хімію також не можна «утилізувати» через унітаз

Фарби, розчинники, бензин, антифриз, пестициди та інші небезпечні хімічні речовини не повинні потрапляти до каналізації. Причина очевидна: каналізаційні очисні споруди не є універсальним підприємством з переробки будь-яких хімікатів. Небезпечні речовини можуть шкодити процесам біологічного очищення, забруднювати воду та створювати додаткові ризики для довкілля.

Чому це особливо важливо для України

Для України проблема неправильного використання каналізації має не лише побутовий вимір. У багатьох містах каналізаційні мережі є старими та потребують постійного ремонту. Крім того, за межами великих міст значна кількість приватних будинків використовує локальні системи водовідведення, вигрібні ями або септики.

Для таких систем зайві тверді відходи можуть бути особливо проблемними: вони здатні накопичуватися, створювати засмічення та збільшувати навантаження на систему. Тому правило «якщо воно пролізло в унітаз, його можна змити» — небезпечний міф.

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