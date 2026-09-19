Об этом знают далеко не все: какие вещи категорически нельзя смывать в унитазе

Что нельзя смывать в унитаз / © pexels.com

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Унитаз для многих давно превратился в своеобразное «мусорное ведро»: если вещь маленькая, ее нередко просто смывают водой. Влажные салфетки, ватные палочки, бумажные полотенца, наполнитель для кошачьего туалета, волосы, женские средства гигиены и даже лекарства могут оказаться в канализации именно таким способом.

Проблема в том, что смыв унитаза не означает, что предмет исчез. Он лишь перемещается по трубам дальше — и может стать причиной засорения квартиры, дома или даже участка городской канализационной сети. Что смывать категорически нельзя — рассказываем в материале ТСН.ua.

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Специалисты по эксплуатации канализационных систем советуют придерживаться простого принципа: смывать в унитаз следует только человеческие отходы и туалетная бумага.

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Почему канализация не переваривает все, что туда смывают

Унитаз и канализационная труба работают за счет потока воды. Но далеко не каждый материал рассчитан на растворение в воде. Туалетную бумагу специально изготовляют так, чтобы она быстро размокала и распадалась. Влажные салфетки, ватные палочки, синтетические волокна, средства гигиены и бумажные полотенца могут оставаться целыми значительно дольше.

Если таких предметов накапливается много, они могут придираться по неровности труб, соединяться с волосами, жиром и другим мусором и постепенно формировать пробку. Для жителей это может закончиться обычным засорением в квартире, а в масштабах дома или городской сети аварийной ситуацией и выходом стоков наружу.

Влажные салфетки — одна из самых распространенных ошибок

Именно влажные салфетки особенно часто попадают в унитаз. Причина ясна: на части упаковок можно увидеть отметки типа «можно смывать». Но даже такие изделия не следует автоматически считать безопасными для конкретной канализационной системы.

Влажные салфетки обычно значительно крепче туалетной бумаги. Они должны сохранять форму при использовании, поэтому в воде не разрушаются так же быстро. Правильное решение: использованную влажную салфетку в мусорник, а не в унитаз.

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Бумажные полотенца и кухонные салфетки тоже нельзя

На первый взгляд, бумажное полотенце почти ничем не отличается от туалетной бумаги. На самом деле это разные материалы, рассчитанные на разные условия использования. Полотенце должно быть крепким и не расползаться от воды. Поэтому после смывания он может остаться целым и создать проблемы в трубах.

К этой же категории относятся:

бумажные кухонные полотенца;

плотные бумажные салфетки;

столовые салфетки;

некоторые виды косметических салфеток;

одноразовые полотенца.

Все они должны отправляться в помойку, а не в канализацию.

Ватные палочки и ватные диски: маленькие, но опасные

Ватная палочка кажется настолько маленькой, что сложно представить, как она может вызвать серьезную проблему. Но именно мельчайшие предметы способны накапливаться в трубах. Пластиковое или плотное основание ватной палочки не растворяется в воде, а волокна могут цепляться за другие отходы.

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Ватные диски также не предназначены для смывания. Они быстро впитывают воду, увеличиваются в объеме и задерживаются в канализационных конструкциях.

Женские средства гигиены — категорически не в канализацию

Прокладки, тампоны и другие средства женской гигиены тоже нельзя смывать. Они специально изготовлены для поглощения жидкости, поэтому могут увеличиваться в объеме и создавать помехи для прохождения стоков. Особенно опасны ситуации, когда такие предметы вместе с салфетками, волосами и другими отходами формируют плотную массу.

Прокладки и тампоны относятся к типичным причинам засоров, которые коммунальные службы призывают не допускать.

Подгузники — одна из самых плохих вещей для смыва

Одноразовый подгузник вообще не должен попадать в канализацию. В его конструкции есть материалы, содержащие значительное количество жидкости. После контакта с водой подгузник может увеличиваться в объеме, а его синтетические компоненты не растворяются.

Поэтому попытка смыть подгузник может закончиться засором еще до того, как он покинет пределы дома.

Волосы: еще одна вещь, которую часто недооценивают

Волосы не следует смывать в унитаз, даже если речь идет о небольшом количестве. Отдельные волосы легко проходят сквозь трубу, но проблема возникает, когда они накапливаются и переплетаются с другими материалами. Волосы могут задерживать жир, бумажные волокна и другой мусор, постепенно образуя плотную массу.

Поэтому волосы после расчесывания, стрижки или уборки в ванной лучше собирать и выбрасывать в помойку.

Зубная нить — еще одна «невидимая» угроза

Зубная нить очень тонкая, поэтому кажется безопасной для канализации. Однако она не растворяется так, как туалетная бумага. Нить может цепляться за другие предметы и способствовать образованию комков отходов в трубах.

Кошачьему наполнителю — не место в унитазе

Это еще одна бытовая ошибка, которая может дорого обойтись. Даже если на упаковке конкретного наполнителя указана возможность смывания, это не значит, что его следует регулярно отправлять в канализацию.

Особенно опасны материалы, которые поглощают воду и образуют комки. В трубах они способны вести себя совсем не так, как в специальных условиях производителя.

Недоедки, кофейная гуща и шелуха — не для унитаза

Иногда унитаз используют как способ быстро избавиться от небольшого количества пищевых отходов: кофейной гущи, шелухи, мелких кусков пищи. Этого делать не стоит.

Пищевые отходы не предназначены для канализации. Они могут оседать, накапливаться и вместе с другими веществами способствовать образованию засоров.

Масло и жир: их не следует сливать даже в раковину

Отдельная проблема — жир, масло и остатки кулинарного жира. Их часто не смывают непосредственно в унитаз, но иногда люди выливают в раковину, после чего вещества все равно попадают в канализацию.

В трубах жир может скапливаться на стенках и задерживать другой мусор. Так постепенно формируется пробка. Поэтому остатки масла и жира лучше собирать в отдельную емкость и выбрасывать в соответствии с местными правилами обращения с отходами.

Лекарства: опасность не только для труб

Просроченные или ненужные таблетки тоже не стоит просто смывать в унитаз. Здесь проблема уже не только в возможном засорении. Некоторые фармацевтические вещества могут проходить через очистные сооружения и попадать в водоемы.

Традиционные системы очищения сточных вод не предназначены для гарантированного удаления всех фармацевтических веществ. Поэтому для ненужных лекарств следует использовать предусмотренные местными правилами способы утилизации. Универсальное правило — не смывать медикаменты в канализацию, если специальная инструкция к конкретному препарату прямо этого не предусматривает.

Химикаты и бытовую химию также нельзя «утилизировать» в унитазе

Краски, растворители, бензин, антифриз, пестициды и другие опасные химические вещества не должны попадать в канализацию. Причина очевидна: канализационные очистные сооружения не являются универсальным предприятием по переработке каких-либо химикатов. Опасные вещества могут вредить биологической очистке, загрязнять воду и создавать дополнительные риски для окружающей среды.

Почему это особенно важно для Украины

Для Украины проблема неправильного использования канализации имеет не только бытовое измерение. Во многих городах канализационные сети старые и требуют постоянного ремонта. Кроме того, за пределами больших городов значительное количество частных домов использует локальные системы водоотведения, выгребные ямы или септики.

Для таких систем лишние твердые отходы могут быть особенно проблемными: они способны накапливаться, создавать засоры и увеличивать нагрузку на систему. Поэтому правило «если оно пролезло в унитаз, его можно смыть» — опасный миф.

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