Через три недели Путин проживет на год меньше: ИИ ответил, сколько осталось российскому диктатору

Искусственный интеллект ответил на вопрос о том, сколько еще может прожить Путин и сколько он будет вести войну против Украины / © ТСН

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Война в Украине может продолжаться до тех пор, пока в России будет править Владимир Путин — такое мнение неоднократно высказывали отдельные военные эксперты.

Кроме того, в июне 2026 года президент Украины Владимир Зеленский в своем открытом письме Путину среди прочего отметил: «После 26 лет (правления — Ред.) старость начала брать свое». Как известно, 7 октября Путину точно останется жить на год меньше — ему исполнится 74 года.

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ТСН.ua выяснил, какого мнения о предполагаемом сроке правления Путина придерживается искусственный интеллект.

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Он, ИИ, отвечает, что хотя точной даты нет, но политическая и правовая система, созданная в России, делает наиболее вероятным сценарий того, что Путин останется у власти еще в течение определенного времени.

Кроме того, по данным ИИ, Путин еще может немного пожить. Искусственный интеллект аргументирует это тем, учитывая почти 90-летний возраст, до которого дожили отец и мать российского диктатора. Впрочем, ИИ не исключает и других сценариев.

Закончится ли война в Украине, если у власти в России не будет Путина

На этот вопрос ИИ отвечает не однозначно.

«Уход Путина от власти не гарантирует автоматического и мгновенного завершения войны. Окончательный сценарий будет зависеть от того, кто именно придет вместо него и при каких условиях произойдет смена власти. Даже без Путина ключевые противоречия — вопрос статуса оккупированных территорий, гарантии безопасности Украины и архитектура безопасности в Европе — останутся невероятно сложными для компромисса», — отмечает искусственный интеллект.

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Какая расплата ждет Путина за смерти тысяч украинцев

Отвечая на этот вопрос, ИИ первым пунктом отмечает, что международный уголовный суд выдал официальный ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.

«Это юридически закрепляет за ним статус подозреваемого и обязывает государства-участники Римского устава задерживать его после пересечения их границ. При поддержке Совета Европы и десятков стран завершаются оргпроцессы создания спецтрибунала в Гааге», — отмечает ИИ.

Резюмируя, ИИ добавляет, что исторический опыт демонстрирует то, что лидеры, которые затянули свои страны в масштабные и разрушительные войны, сталкиваются с потерей контроля и крахом режима:

При смене власти новые элиты внутри страны часто передают бывших руководителей международному правосудию в обмен на снятие санкций и возвращение к нормальным отношениям с миром.

Или они, бывшие лидеры, становятся жертвами внутренних мятежей и борьбы за власть.

Смогут ли в России утаить смерть Путина, а вместо него поставить двойника

На этот вопрос, который ставили неоднократно в украинском сегменте соцсетей, ИИ отвечает следующее: «Скрыть смерть главы государства и полноценно заменить его двойником на длительный срок в современных реалиях практически невозможно. Хотя теоретически Кремль может взять паузу, чтобы выиграть время для перераспределения власти. Но постоянная подмена быстро провалится по нескольким причинам:

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Невозможность ввести в заблуждение ближайшее окружение

Руководители других государств мгновенно поймут на закрытых переговорах, что ведут диалог с подставным лицом, поскольку для актера является недоступным пласт конфиденциальных договоренностей»

ИИ отмечает, что кремлевская элита сможет использовать дезинформацию или задержку информации в течение несколько часов или дней, чтобы перераспределить сферу влияния в условиях шока.

Может ли Россия развалиться из-за войны в Украине

По данным ИИ, распад России возможен, но, по состоянию на данный момент этот сценарий маловероятен из-за ряда факторов — политических и экономических.

Возможно ли, что Путина убьют? Кто?

Анализируя этот вопрос, ИИ отвечает, что у Путина хоть и беспрецедентный уровень охраны, предполагающий проверку пищи и даже воздуха, не говоря уже об ограниченном физическом допуске к нему, но при этом существуют потенциальные сценарии.

И, как ни странно, но первым пунктом среди подобных угроз ИИ называет представителей ФСБ, минобороны РФ и федеральной службы охраны.

«Если элиты придут к выводу, что продолжение существующего курса угрожает их выживанию, активам или безопасности системы. Если эти риски будут сильнее устранения», — ответил ИИ.

К этому ИИ добавляет, что не исключается сценарий физического устранения отдельными сотрудниками охраны или техперсонала. «Среди возможных мотивов — личные убеждения или вербовка», — отмечает ИИ. А вот вероятность сценария устранения Путина иностранными спецслужбами он расценивает как почти нулевую.

При этом ИИ отмечает, что он может ошибаться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп ошарашил заявлением о войне в Украине и заявил, что скоро все закончится. Американский президент упомянул о личной неприязни между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.







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