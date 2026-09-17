Как закончится война в Украине: Селезнев назвал главный сценарий и возможные сроки

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал возможный сценарий завершения войны России против Украины / © ТСН

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В войне России против Украины уже не может быть побед для обеих сторон — об этом в интервью CBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Между нами говоря, в этой войне уже не может быть win-win. Это невозможно из-за такого количества потерь. Это перестало быть возможно еще в первый день войны между нами», — сказал Зеленский.

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Как де-факто может закончиться война с учетом нынешних реалий на поле боя и имеющихся ресурсов у России и Украины — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение ситуации бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

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«Реально ли нам в обозримой перспективе выйти на границы 1991 года? Ответ очевиден — нет. Это совершенно нереально. Реально ли нам обеспечить принуждение России к уступкам? Возможно, при условии реализации целого ряда задач, когда речь идет о масштабной военно-технической поддержке со стороны наших партнеров, когда речь идет о процессах, связанных с организацией нашего боевого применения, когда мы уничтожаем врага по всем фронтам и он несет серьезные потери. Импотентная позиция наших европейских и заокеанских партнеров вряд ли дает нам надежду, что мы сейчас можем получить столько ресурсов, чтобы коренным образом изменить ситуацию на поле боя», — говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: «Поэтому я думаю, что ситуация win-win, когда ни одна из сторон не может считать себя победительницей из-за безумных потерь и других причин».

Он не исключает, что определенное затишье на поле боя может произойти:

«Украинская сторона готова согласиться на стоп в боевых действиях по линии столкновения. Москва настаивает на выводе украинских сил обороны с территории Донбасса. Но дьявол кроется в деталях», — говорит бывший спикер Генштаба ВСУ.

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«Путин провозгласил в новой редакции российской конституции, что под контролем России должна быть вся территория Украины, которая „включена“ в состав РФ, а ведь это не только Донетчина и Луганщина, есть Запорожская и Херсонская области. Путин будет либо силой дипломатии, либо силой оружия реализовывать этот кейс. Иначе он может выглядеть дураком перед ура-патриотическим сообществом в России. Это ура-сообщество его просто сожрет в случае нереализации планов», — прогнозирует эксперт.

И отмечает: «Я не верю, что Путин добровольно согласится на вывод своих войск. Но если найдут общий язык лидеры Китая и США Си Цзиньпинь и Дональд Трамп, то возможно компромиссное решение».

Сколько еще может продолжаться активная фаза войны России против Украины

«Я думаю, что нужно ориентироваться на заявления двух генералов», — говорит Селезнев.

Резюмируя, он говорит о следующем: «Не всегда их утверждения совпадают с реалиями на земле, но, тем не менее. Заявление Кирилла Буданова, который говорит, что ближайшее «окно возможностей» для выхода на переговорный трек — апрель следующего года. Думаю, логика таких соображений очевидна — Путин попытается нас заморозить зимой, а если это не получится, возможно, учитывая определенную стагнацию российской экономики, он будет вынужден идти на какие-то уступки. Другой, не менее уважаемый генерал, нынешний глава главного управления разведки Олег Иващенко утверждает, что у врага точно не будет недостатка ресурсов для ведения боевых действий ни в 2026, ни в 2027 и даже в первой половине 2028 года».

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Напомним, ранее сообщалось о том, возможна ли пауза в войне России против Украины. О возможных вариантах рассказал футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач.

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