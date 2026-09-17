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Астролог назвал женщин Зодиака, которые заходят в магазин «просто посмотреть» и скупают все, что видят
На шопинге все мы ведем себя по-разному — в зависимости от своих привычек и пристрастий.
Кто-то заходит в магазин как на выставку, а кто-то — целенаправленно покупает только самое необходимое и уходит, не оглянувшись.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые заходят в магазин «просто посмотреть», и — скупают все, что там видят.
Близнецы
Близнецы обожают ходить по магазинам, и чаще всего они отправляются туда без видимой цели: а вдруг попадется что-то интересное. Но, переступив порог, они понимают: им нужно абсолютно все, что попадается на глаза, и остановить их может только баланс на карточке — исчерпав ее возможности, они отправляются домой.
Стрелец
Стрельцы отправляются по магазинам в поисках чего-то конкретного, но очень быстро забывают о цели своего визита. Представителей этого знака подводит их импульсивность, под влиянием которой они покупают все, что видят, и, только придя домой, понимают: действительно нужных вещей в ворохе покупок — одна-две, без остального можно было обойтись.
Водолей
Водолеи никогда не знают, на что в магазине упадет их взгляд, поэтому к выставленным на витринах вещам они присматриваются постепенно, выбирая то, что их «зацепит». Ну а дальше представители знака начинают напоминать ураган, поскольку первая покупка требует множества сопутствующих товаров, и так — до бесконечности.
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