Астролог назвал женщин Зодиака, которые заходят в магазин «просто посмотреть» и скупают все, что видят

Гороскоп / © Credits

Реклама

Кто-то заходит в магазин как на выставку, а кто-то — целенаправленно покупает только самое необходимое и уходит, не оглянувшись.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые заходят в магазин «просто посмотреть», и — скупают все, что там видят.

Реклама

Близнецы

Близнецы обожают ходить по магазинам, и чаще всего они отправляются туда без видимой цели: а вдруг попадется что-то интересное. Но, переступив порог, они понимают: им нужно абсолютно все, что попадается на глаза, и остановить их может только баланс на карточке — исчерпав ее возможности, они отправляются домой.

Реклама

Стрелец

Стрельцы отправляются по магазинам в поисках чего-то конкретного, но очень быстро забывают о цели своего визита. Представителей этого знака подводит их импульсивность, под влиянием которой они покупают все, что видят, и, только придя домой, понимают: действительно нужных вещей в ворохе покупок — одна-две, без остального можно было обойтись.

Водолей

Водолеи никогда не знают, на что в магазине упадет их взгляд, поэтому к выставленным на витринах вещам они присматриваются постепенно, выбирая то, что их «зацепит». Ну а дальше представители знака начинают напоминать ураган, поскольку первая покупка требует множества сопутствующих товаров, и так — до бесконечности.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров