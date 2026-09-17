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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

Как самостоятельно посчитать будущую пенсию: простая инструкция

Как это просто сделать без визита в Пенсионный фонд.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
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Пенсия в Украине

Пенсия в Украине

Украинцы могут самостоятельно проверить данные, влияющие на расчет будущей пенсии. Для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом говорится в материале ТСН.ua, посвященном расчету будущей пенсии.

Войти в личный кабинет можно с помощью приложения «Дія», квалифицированной электронной подписи (КЭП), которое можно получить в «Приватбанке», «Сбербанке», налоговой службе и т.д., или с помощью BankID по номеру банковской карты.

В личном кабинете нужно обратить внимание на несколько разделов. В «Моем страховом стаже» компьютер покажет точное количество лет и месяцев, которые государство официально засчитало.

Также следует просмотреть «Электронную трудовую книжку» и «форму ОК-5». В ней можно помесячно увидеть свою официальную зарплату начиная с 2000 года и оценить свой текущий индивидуальный коэффициент заработка Кз.

В то же время, 100% достоверную информацию можно получить во время визита в офис Пенсионного фонда Украины.

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