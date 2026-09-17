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- Эксклюзив ТСН
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Как самостоятельно посчитать будущую пенсию: простая инструкция
Как это просто сделать без визита в Пенсионный фонд.
Украинцы могут самостоятельно проверить данные, влияющие на расчет будущей пенсии. Для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Об этом говорится в материале ТСН.ua, посвященном расчету будущей пенсии.
Войти в личный кабинет можно с помощью приложения «Дія», квалифицированной электронной подписи (КЭП), которое можно получить в «Приватбанке», «Сбербанке», налоговой службе и т.д., или с помощью BankID по номеру банковской карты.
В личном кабинете нужно обратить внимание на несколько разделов. В «Моем страховом стаже» компьютер покажет точное количество лет и месяцев, которые государство официально засчитало.
Также следует просмотреть «Электронную трудовую книжку» и «форму ОК-5». В ней можно помесячно увидеть свою официальную зарплату начиная с 2000 года и оценить свой текущий индивидуальный коэффициент заработка Кз.
В то же время, 100% достоверную информацию можно получить во время визита в офис Пенсионного фонда Украины.