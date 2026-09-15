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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Российский фрегат атаковал вертолет Дании ракетами: что известно

РФ пошла на опасный шаг у берегов Дании.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Пуск ракеты.

Пуск ракеты. / © Associated Press

Один из вертолетов «Феннек» Военно-воздушных сил Дании был обстрелян световыми ракетами во время планового фотонаблюдения за российским фрегатом, находившимся в международных водах вблизи Гедсера.

Об этом сообщает Forsvaret.

Отмечается, что российский фрегат выпустил в сторону вертолета две сигнальные ракеты. Одна из них пролетела на небольшом расстоянии от воздушного судна.

В настоящее время Министерство обороны не имеет дополнительных комментариев.

Сигнальные ракеты — это пиротехнические средства. Обычно их используют в качестве сигнала для привлечения внимания на море.

Напомним, ранее командующий ВМС Дании Сорен Кельдсен заявил, что Россия обостряет ситуацию в Балтике. По его словам, Военно-морские силы в целом сохраняют нормальные отношения с российскими судами, проходящими через датские воды. В большинстве случаев они соблюдают правила судоходства и нормы международного права. В то же время, в последние годы поведение российской стороны на море заметно изменилось.

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