Российский фрегат атаковал вертолет Дании: спутниковые снимки раскрыли новую тревожную деталь (фото)

Российский фрегат / © Associated Press

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Сигнальные ракеты, выпущенные российским фрегатом в сторону датского вертолета во время полета в Балтийском море, могли его поразить. В то же время спутниковые снимки обнаружили вблизи Гедсера два больших неидентифицированных корабля, которые по размерам могут соответствовать российским военным судам. Это означает, что корабли могли выключить сигнал, чтобы быть незамеченными в международных водах. Официально Кремль не комментировал этот инцидент.

Об этом сообщает издание TV 2 Nyheder.

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Сигнальные ракеты могли попасть в вертолет

Сигнальные ракеты, выпущенные по датскому вертолету, могли попасть в него. Об этом заявил начальник ВВС Дании Ян Дам в комментарии Berlingske.

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По словам Дама, ВВС Дании теперь рассмотрят, можно ли в дальнейшем выполнять подобные задачи менее рискованным способом.

Министр обороны Дании Еппе Брус также заявил, что такая реакция не является нормальной. По его словам, инцидент произошел в международных водах, а датский вертолет имел вполне законные основания находиться там.

«Это нормальная практика, которая касается не только того, как мы действуем, но и того, как другие действуют в международных водах», — сказал министр.

У Гедсера заметили два неизвестных корабля — спутниковые фото

Корреспондент цифровой разведки Питер Моллер проанализировал данные по кораблям и самолетам, а также спутниковые снимки, чтобы проверить активность в районе. Он заметил, что на снимке, сделанном в понедельник около 19:30, видны несколько кораблей в море вокруг Гедсера.

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По данным о судах можно установить часть кораблей, однако на снимке есть и такие, которых нет в доступных данных. В частности, примерно в 30 километрах к югу от датского острова Мэн видны два больших неидентифицированных корабля.

Гражданские и военно-морские суда и два неидентифицированных судна. Фото: Copernicus Sentinel

Могли ли это быть российские фрегаты

Обычно большие суда передают информацию о своем местонахождении, чтобы их можно было увидеть на цифровых картах. В то же время, российские военные корабли очень редко передают такие сигналы.

Впрочем, отключать сигналы могут и военные суда других стран. Поэтому пока неизвестно, являются ли эти два неизвестных корабля русскими.

Однако самый большой из неидентифицированных кораблей, по оценке журналистов, может иметь длину около 120-130 метров. Для сравнения, самые маленькие российские фрегаты имеют длину около 125 метров.

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Российский фрегат атаковал вертолет Дании ракетами — последние новости

Напомним, российский фрегат атаковал световыми ракетами вертолет Fennec Военно-воздушных сил Дании во время планового фотонаблюдения. Это произошло, когда он находился в международных водах вблизи Гедсера. В Минобороны страны заявили, что «это серьезная и обостренная ситуация».

Дания жестко ответила на атаку российского фрегата по вертолю. Копенгаген вызвал посла РФ и назвал действия Москвы неприемлемыми. По состоянию на обед, Россия не комментировала инцидент.

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