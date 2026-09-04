Россия обостряет ситуацию на Балтике: в ВМС Дании раскрыли детали и забили тревогу

Президент России Владимир Путин на борту военного судна / © Associated Press

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Командующий ВМС Дании Сорен Кельдсен заявил об обострении ситуации на Балтийском море со стороны России. Контрадмирал рассказал об угрозах от РФ и назвал три шага по защите региона.

Об этом он рассказал в интервью изданию изданию Welt.

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Как Россия изменила поведение в Балтийском море?

«Россия обостряет ситуацию на Балтийском море, однако она более сложная», — сказал Кельдсен.

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По его словам, в целом ВМС Дании дальше поддерживают хорошие отношения с российскими судами, проходящими через воды страны. В большинстве случаев они ведут себя так, как ожидается. Корабли соблюдают правила судоходства и международного права.

В то же время, контрадмирал отметил, что в последние годы российская сторона заметно изменила характер своего поведения на море.

«Однако мы наблюдаем, что Россия поменяла свое поведение. Важнейшее отличие состоит в том, что российские суда сегодня гораздо более бдительны. В этой связи мы имеем дело с новой средой безопасности. Она настолько нестабильна, как не было уже очень давно«, — рассказал командующий ВМС Дании.

Он уточнил, что это, в частности, проявляется в использовании российскими экипажами систем защиты. В настоящее время они применяют их иначе, чем несколько лет назад, а также принимают гораздо больше мер по обеспечению безопасности своих судов.

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«Я предполагаю, что это связано с тем, что Россия прекрасно знает, на что сейчас способна Украина — даже в регионе Балтийского моря«, — отметил Кельдсен.

Ответ Европы на ситуацию в Балтийском море

Он также очертил, каким, по его мнению, должен быть ответ на изменения ситуации в сфере безопасности. Контрадмирал отметил необходимость трех основных составляющих.

Первым из них командующий ВМС назвал эффективный мониторинг. По его словам, Дания ежедневно тесно взаимодействует с другими государствами Балтийского региона — Швецией, Польшей, Германией и странами Балтии.

«Во-вторых, мы должны усилить свое присутствие. В рамках CTF Baltic в настоящее время в Германии действует морское командование. Его часть является Baltic Sentry [операция НАТО по морскому наблюдению]. В-третьих, нам необходимы способности для осуществления реальных действий в случае, если что-нибудь произойдет», — рассказал Кельдсен.

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Отдельно он рассказал о надзоре ВМС Дании за российскими судами, которые связывают с так называемым «теневым флотом».

«Мы очень внимательно следим за ними. Каждое изменение поведения документируется, а информацию об этом мы передаем нашим соседям. Однако то, будем ли мы менять собственное поведение, было бы политическим решением. Сейчас наша задача — сопровождать и наблюдать за «теневым флотом«, — сказал контрадмирал.

Напомним, европейская и американская разведка пока не фиксируют признаки подготовки России к обычному военному нападению на страны НАТО или Балтии. Однако российские спецслужбы продолжают готовить гибридные операции, диверсии и поджоги в Польше и Балтии. Альянс тем временем активизирует контакты с РФ во избежание недоразумений. Президент США Дональд Трамп отрицает риск российского удара по НАТО, а балтийские государства не видят изменений в уровне прямых военных угроз.

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