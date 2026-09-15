ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
484
Время на прочтение
1 мин

Ольга Сумская неожиданно стала брюнеткой с короткими волосами и шокировала, как изменилась до неузнаваемости

Ольга Сумская примерила на себя кардинально новый образ. Поклонники артистки уже оценили перевоплощение.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская неожиданно стала брюнеткой и показалась со стрижкой под каре.

Артистка примерила на себя кардинально новый образ. Знаменитости в этом помог звездный визажист Егор Андрюшин. В частности, Ольгу Сумскую уже много лет привыкли видеть блондинкой. При этом актриса предпочитает длинные волосы. В этот раз артистка предстала в кардинально новом образе.

Егор Андрюшин сделал Ольге Сумской довольно сдержанный макияж с акцентом на глаза. Также он надел знаменитости черный короткий парик. Образ звезда дополнила кожаным жакетом.

«Перевоплощение от Егора! Спасибо, Егор! Это было фантастически», — поделилась своими эмоциями актриса.

Ольга Сумская и Егор Андрюшин / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Егор Андрюшин / © instagram.com/olgasumska

Не сдержались и поклонники Ольги Сумской. Пользователи активно делились своими эмоциями от перевоплощения актрисы. Они отмечали, что знаменитости идет такой образ. Более того, некоторые делились, что артистке брюнеткой лучше, чем блондинкой, хотя и признавались, что так ее просто не узнать.

  • Какая Ольга красивая! Так даже красивее, чем блондинка!

  • Ты роскошна в любом образе, но «мафию» блондинок не покидай!

  • До чего же красивая женщина Ольга Сумская в любом стиле и цвете волос!

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала украинских актеров в молодости и сейчас. Предлагаем посмотреть, как с годами изменились Стас Боклан, Ада Роговцева, Ольга и Наталья Сумские и другие.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie