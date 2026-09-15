Ольга Сумская неожиданно стала брюнеткой с короткими волосами и шокировала, как изменилась до неузнаваемости

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская неожиданно стала брюнеткой и показалась со стрижкой под каре.

Артистка примерила на себя кардинально новый образ. Знаменитости в этом помог звездный визажист Егор Андрюшин. В частности, Ольгу Сумскую уже много лет привыкли видеть блондинкой. При этом актриса предпочитает длинные волосы. В этот раз артистка предстала в кардинально новом образе.

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Егор Андрюшин сделал Ольге Сумской довольно сдержанный макияж с акцентом на глаза. Также он надел знаменитости черный короткий парик. Образ звезда дополнила кожаным жакетом.

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«Перевоплощение от Егора! Спасибо, Егор! Это было фантастически», — поделилась своими эмоциями актриса.

Ольга Сумская и Егор Андрюшин / © instagram.com/olgasumska

Не сдержались и поклонники Ольги Сумской. Пользователи активно делились своими эмоциями от перевоплощения актрисы. Они отмечали, что знаменитости идет такой образ. Более того, некоторые делились, что артистке брюнеткой лучше, чем блондинкой, хотя и признавались, что так ее просто не узнать.

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Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала украинских актеров в молодости и сейчас. Предлагаем посмотреть, как с годами изменились Стас Боклан, Ада Роговцева, Ольга и Наталья Сумские и другие.

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