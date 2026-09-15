Трамп тайно закрутил роман с 35-летней помощницей?: Сеть всколыхнуло фото поцелуя с Харп — СМИ

Дональд Трамп и Натальи Харп. Фото: Х

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В Сети распространяется фотография, на которой якобы президент США Дональд Трамп нежно целует свою помощницу Натали Харп. Снимок стал вирусным на фоне поездки вместе с Трампом в Ирландию, однако его подлинность пока не подтверждена, а достоверных доказательств романа между ними нет.

Об этом пишет Sunday Guardian Live.

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Фото поцелуя разлетелось по Сети

Изображение появилось в Сети во время пребывания Трампа в Ирландии. Президент США посетил свой гольф-курорт Trump International Golf Links в Дунбеге, где наблюдал за открытым чемпионатом Ирландии.

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На фоне этого пользователи соцсетей начали распространять фотографию, на которой мужчину и женщину идентифицировали как Трампа и Харп. Некоторые аккаунты даже заявили, что снимок якобы подтверждает роман президента со своей помощницей.

Впрочем, ни один надежный источник не подтвердил ни подлинность фотографии, ни то, что между Трампом и Харп есть романтические отношения.

Доказательств нет, а фото могло быть изменено с помощью ИИ

Снимок не публиковали признанные новостные организации, Белый дом или профессиональные фотоагентства. Также неизвестно, где и когда именно он был сделан.

Кроме того, фотография распространяется преимущественно в низком качестве, что затрудняет достоверную идентификацию людей.

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В Сети также появилось предположение, что изображение могло быть создано или отредактировано с помощью искусственного интеллекта. На другой версии фото пользователи обратили внимание на якобы шесть пальцев на руке Харп — характерную деталь, часто связываемую с ошибками генеративного ИИ.

Впрочем, сам по себе результат ИИ-детектора не доказательство того, что фотография поддельная.

Кто такая Натали Харп

35-летняя Натали Харп работает исполнительным и специальным ассистентом Трампа. Она считается одной из его ближайших помощниц и часто находится рядом с президентом.

Харп получила прозвище «человек-печатник», поскольку носит с собой портативный принтер и, по сообщениям американских СМИ, печатает для Трампа благоприятные новости и сообщения из соцсетей.

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Ее близость к президенту уже становилась предметом публичных обсуждений. В частности, СМИ писали о ее письмах к Трампу и необычно широкому доступу к нему. Однако ни одно из этих сообщений не подтверждает романтические отношения между ними.

Харп действительно была вместе с Трампом в Ирландии

Основанием для новой волны слухов стало то, что Харп действительно сопровождала Трампа во время его поездки в Ирландию.

Президент посетил свой гольф-клуб в Дунбеге на открытом чемпионате Ирландии. После завершения турнира Трамп вручил трофей победителю Шейну Лоури.

Сам факт присутствия Харп во время поездки подтверждали сообщения СМИ. Однако никакого достоверного подтверждения того, что Трамп и его помощница целовались или имеют роман, пока нет.

Дополнительное внимание к Харп привлекло и то, что, по данным Associated Press, Трамп подарил ей и еще нескольким своим сотрудникам по 45 тысяч долларов наличными. В Белом доме заявляли, что это были разрешены законом праздничные подарки, не связанные с их работой.

Напомним, Дональд и Мелания Трампы впервые вышли вместе после слухов о разводе. Президент США и первая леди появились на мемориальной церемонии в Пентагоне и держались рядом с камерами.

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