Сальма Хайек / © Associated Press

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Голливудская актриса с мексиканскими корнями Сальма Хайек очень сильно возмутила поступком.

Артистка решила попробовать себя в роли режиссера. Знаменитость в Мексике снимает фильм, который получил название «Арена». На роль главной актрисы звезда Голливуда позвала британскую модель Кару Делевинь. А вот выбор главного актера несколько возмущает. Сальма Хайек снимает в своем кино одиозного россиянина Юру Борисова, пишет Variety.

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Кстати, между российским артистом и голливудской актрисой, похоже, довольно дружеские отношения. Дело в том, что знаменитость 2 сентября отмечала день рождения. Артистке исполнилось 60 лет. По случаю юбилея Сальма Хайек организовала громкую вечеринку в Риме, Италия. Что любопытно, российский актер тоже был среди приглашенных гостей.

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Сальма Хайек и Юра Борисов / © Associated Press

Что известно о Юре Борисове и почему он одиозный

Юра Борисов — российский актер. О полномасштабной войне в Украине он избегает комментариев. Однако россиянин активно снимается в пропагандистских фильмах. Кроме того, актер незаконно посещал аннексированный Крым, чем нарушал государственную границу Украины и показывал свою молчаливую поддержку захвата полуострова Россией. За это Юрий Борисов в мае 2020 года оказался в базе сайта «Миротворец». Кроме того, после полномасштабной войны актер остался жить в России, где активно развивает карьеру.

Напомним, недавно американский рэпер Канье Уэст собирался ехать в РФ и развлекать россиян. Однако страна-агрессор «кинула» его с концертом. Правда, без денег из-за этого остались именно россияне.

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