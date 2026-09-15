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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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53
Время на прочтение
2 мин

Рецепт кабачковой пасты от Стэнли Туччи

Всего пять основных ингредиентов, несколько минут и обычные кабачки превращаются в итальянский ужин ресторанного уровня.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Стэнли Туччи

Стэнли Туччи / © Associated Press

Стэнли Туччи — актер, давно увлекающийся домашней кухней, рассказал о простом рецепте пасты, которому научился у друга во время пребывания в Риме. Это именно то блюдо, которое спасает после долгого рабочего дня, ведь вам понадобится всего несколько ингредиентов и итальянская классика уже на вашем столе.

Ингредиенты

  • спагетти

  • кабачки

  • чеснок

  • острый перец

  • оливковое масло

  • пармезан

Приготовление

  1. Секрет насыщенного вкуса — в оливковом масле. На слабом огне Туччи несколько минут обжаривает в нём свежий чеснок и один сухой острый перец. Так масло постепенно насыщается ароматом и приятной остротой. Если хочется больше «огня», можно добавить ещё перца.

  2. После этого перец нужно убрать со сковороды, а в ароматное масло добавить нарезанные цуккини.

  3. Кабачки обжаривают до легкой мягкости.

  4. После этого добавьте к ним уже отваренные спагетти.

  5. Здесь есть небольшая кулинарная хитрость, Туччи перекладывает пасту щипцами прямо из кастрюли. Вместе со спагетти в сковороду попадает немного подсоленной воды, в которой они варились. Именно она помогает соусу стать нежнее и создает лёгкую кремовую текстуру.

  6. Финальный штрих — щедрая порция свеженатертого пармезана и немного свежей петрушки.

Советы

Если острого перца под рукой нет, его можно заменить хлопьями сушеного красного перца — тем самым, который часто подают к пицце.

А вместо цуккини можно использовать другие сорта кабачков, в частности желтые или патиссоны.

Паста Туччи вполне может служить самостоятельным блюдом, однако если вы хотите устроить полноценный итальянский ужин для гостей, подайте её с простым зелёным салатом, а на десерт выберите что-нибудь лёгкое с ягодами.

Хорошее оливковое масло, ароматный чеснок, немного остроты, сезонные кабачки и много пармезана, и обычная тарелка спагетти превращается в уютную итальянскую классику.

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