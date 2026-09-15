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Два популярных продукта, которые забирают из котлет весь сок: их нельзя добавлять в фарш
Как приготовить вкусные и сочные котлеты: советы для опытных хозяек.
Домашние котлеты могут получиться сухими даже из качественного мяса. Часто хозяйки сами добавляют в фарш продукты, которые, казалось бы, должны сделать его более нежным. В действительности избыточное количество некоторых привычных ингредиентов способно уплотнить мясную массу и лишить готовые котлеты сочности. Речь идет о хлебе и яйцах. Отказываться от них полностью не обязательно, но важно соблюдать меру и правильно их использовать.
Почему хлеб может сделать котлеты сухими
Хлеб традиционно добавляют в котлетный фарш, и сам по себе он не проблема. Напротив, размоченная мякоть помогает удерживать влагу и делает текстуру более нежной.
Проблема возникает, когда в фарш кладут слишком много хлеба или добавляют его сухим. Сухая мякоть активно поглощает влагу из мясной массы. В результате фарш становится густым и плотным, а после жарки котлеты могут получиться сухими.
Поэтому хлеб лучше предварительно замочить в воде или молоке, хорошо размять и после этого добавлять к мясу. Не стоит превращать котлетный фарш в хлебную массу: основой все-таки должно оставаться мясо.
Яйца тоже не стоит добавлять в большом количестве
Второе распространенное правило — добавить в фарш яйцо, чтобы котлеты лучше держали форму. Но для обычных мясных котлет оно не всегда необходимо.
При нагревании белок яйца сворачивается и делает структуру фарша более плотной. Если добавить несколько яиц на небольшое количество мяса, котлеты могут стать более упругими, жесткими и менее сочными. Поэтому во многих рецептах мясных котлет яйцо вообще не используют или добавляют его совсем немного.
Особенно легко пересушить котлеты, если одновременно использовать много яиц, сухого хлеба и постный фарш.
Как сделать котлеты сочными
Для нежной текстуры лучше использовать фарш с достаточным количеством жира. Постное мясо при жарке быстрее теряет влагу, поэтому котлеты из него сложнее оставить сочными.
Если добавляете хлеб, берите мякоть без корочки и обязательно предварительно его размачивайте. Для 1 кг фарша обычно достаточно примерно 150 г хлеба в зависимости от рецепта и жирности мяса.
А яйцо лучше не использовать вообще, если фарш и без него хорошо держит форму. Если масса получается слишком рыхлой, одного яйца на достаточное количество фарша вполне хватит.
Еще одна важная деталь — не пережаривать котлеты. При длительном нагревании мясные белки сжимаются и выталкивают воду, поэтому даже правильно замешанный фарш можно превратить в сухое блюдо.