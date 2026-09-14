Зачем опытные хозяйки кладут в кроссовки на зиму крупу: действенный трюк, проверенный временем

Зачем класть рис и гречку в обувь / © Фото из открытых источников

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Когда в конце сезона летняя обувь отправляется на длительное хранение, важно не просто сложить ее в коробку, а правильно подготовить. Даже если кроссовки кажутся сухими, внутри могут быть остатки воды. Именно она при длительном хранении способна стать причиной неприятного запаха, появления плесени и порчи материала. Опытные хозяйки для такого случая используют простой домашний трюк — кладут внутрь кроссовок мешочки с сухой крупой. Чаще берут рис или гречку.

Зачем крупа нужна в обуви

Сухие зерна способны поглощать часть воды. Поэтому, если положить небольшое количество крупы внутрь обуви, она поможет убрать остаточную сырость, которая может оставаться в подкладке или у стельки.

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Это важно именно во время сезонного хранения. Закрытые кроссовки без доступа воздуха могут постепенно приобретать затхлый запах. А влажная среда способствует развитию микроорганизмов, из-за которых обувь начинает неприятно пахнуть.

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Кстати, для такого способа необязательно использовать именно рис. Гречка также подходит как домашний поглотитель влаги.

Как правильно положить крупу в кроссовки

Главное правило — не насыпать зерна непосредственно внутрь обуви. Мелкие частицы могут попасть в швы, отверстия, под стельку или между элементами подошвы, откуда их потом будет сложно достать.

Вместо этого возьмите чистый сухой хлопчатобумажный носок, тонкий тканевый мешочек или кусочек натуральной ткани. Насыпьте туда примерно горсть сухой крупы, завяжите и положите в каждый кроссовок.

Перед этим обувь нужно хорошо очистить от грязи, полностью высушить и вынуть стельки. Если кроссовки были мокрыми после дождя, сначала оставьте их открытыми в хорошо проветриваемом месте. Только после этого можно использовать крупу для окончательного поглощения остаточной влаги.

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Для сезонного хранения мешочки можно оставить внутри обуви на несколько дней, а затем заменить крупу свежей, если она стала влажной.

Что еще сделать перед тем, как убрать кроссовки до весны

Одной крупы недостаточно, если обувь очень сырая. Лучший результат дает комплексный подход.

Сначала вымойте или очистите кроссовки в соответствии с рекомендациями производителя. Затем снимите стельки и шнурки и сушите все детали отдельно. Сами кроссовки оставьте в сухом помещении с хорошей циркуляцией воздуха.

Не стоит ставить обувь прямо на горячую батарею или сушить ее горячим феном. Резкий нагрев может деформировать материал, повредить клеевые соединения, а натуральную кожу сделать сухой и жесткой. Безопаснее сушить обувь постепенно при комнатной температуре.

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Для продолжительного хранения кроссовки лучше не класть в плотный полиэтиленовый пакет. Они должны быть абсолютно сухими, а место хранения — прохладным и без резких перепадов температуры.

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