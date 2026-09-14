Эти двенадцать причесок омолаживают после 60 лет: стилисты советуют обратить на них внимание

Модные стрижки после 60 лет / © pexels.com

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После 60 лет следует обращать внимание не столько на «возрастные» правила, сколько на текстуру и густоту волос, форму лица и то, сколько времени вы готовы тратить на укладку. Правильно подобранные слои, челка или несколько прядей у лица иногда меняют образ больше, чем сложное окрашивание.

В LatestHairstyles рассказали о 12 прическах для женщин после 60 лет, которые выглядят современно и могут визуально омолаживать.

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Классический боб

Боб остается одной из самых универсальных женских стрижек. Особенно эффектен вид длины примерно до подбородка или чуть ниже.

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Четкая форма делает прическу ухоженной, а волосам может зрительно добавить густоты. Если хочется получить более мягкий эффект, вместо идеально ровных прядей можно сделать легкие волны.

Еще одно преимущество боба — большое количество вариаций. Его можно адаптировать к прямым, волнистым, тонким или густым волосам.

Пикси

Короткая стрижка пикси открывает лицо и делает образ более динамичным. Она особенно удобна для тех, кто не хочет каждое утро тратить много времени на укладку.

Вместо аккуратной формы можно выбрать текстурированный вариант с прядями разной длины. Небольшой объем на макушке придает прическе легкости, а волосам — визуальной густоты.

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Пикси также прекрасно сочетается с проседью: серебристые волосы и современная короткая форма могут выглядеть очень стильно.

Боб с мягкими волнами

Если классический боб кажется слишком строгим, его можно дополнить волнами. Они создают движение и объем и делают контуры прически менее графическими.

Необязательно формировать идеальные локоны. Напротив, естественные, чуть-чуть небрежные волны часто выглядят современнее.

Этот вариант хорошо подходит женщинам, желающим сохранить элегантность, но в то же время сделать образ непринужденным.

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Многослойная стрижка

Слои — один из самых простых способов оживить прическу без значительного сокращения длины.

Пряди разной длины создают движение и помогают избежать эффекта тяжелых волос, лежащих одним сплошным полотном. Правильно выполненная многослойная стрижка также может придать объему у корней.

Особенно удачно этот прием работает на волосах средней длины.

Длинный боб

Лонг-боб или лоб — хороший компромисс для тех, кто не готов к короткой стрижке. Обычно волосы оставляют примерно до плеч или чуть выше.

Такая длина позволяет экспериментировать: выпрямлять волосы, делать волны, изменять пробор или собирать пряди.

Чтобы прическа выглядела более легко, можно добавить несколько слоев вокруг лица.

Стрижка с прядями у лица

Не всегда для заметного обновления образа требуется новая стрижка. Иногда достаточно добавить несколько более коротких прядей, которые будут обрамлять лицо.

Они смягчают контуры прически и привлекают внимание к глазам и скулам. Особенно естественный вид такие пряди имеют в сочетании со средней или длинной стрижкой.

Это также удобный вариант для женщин, желающих перемен, но не желающих терять длину.

Прическа с челкой-шторкой

Челка-шторка разделяется примерно посередине и плавно переходит в остальные волосы. В отличие от густой прямой челки, он не создает тяжелой горизонтальной линии.

Длинные пряди по бокам красиво обрамляют лицо и делают прическу более мягкой. Кроме того, такую челку можно адаптировать к разной длине волос.

Еще один плюс — когда он отрастает, переход к основной длине остается достаточно естественным.

Современный шег

Шег — многослойная текстурированная стрижка, которая особенно интересно выглядит на волнистых волосах. Ее характерная черта — большое количество подвижных прядей и объем в верхней части головы.

Современный шег не обязательно должен быть экстравагантным. Мягкие слои можно сделать очень щепетильными, получив легкую и естественную прическу.

Для тонких волос такая техника может стать способом создать впечатление большей густоты.

Каре с боковым пробором

Смена пробора — маленькая деталь, иногда полностью меняющая восприятие прически.

Более глубокий боковой пробор способен создать дополнительный объем у корней и сделать укладку менее симметричной. Особенно эффектно сочетается с бобом, каре и волосами средней длины.

Этот прием следует попробовать даже перед походом к парикмахеру: возможно, для обновления образа новая стрижка вообще не понадобится.

Мягкая челка набок

Если полноценная челка кажется слишком радикальной сменой, альтернативой могут стать длинные пряди, причесанные набок.

Они создают мягкую диагональ у лица и органически смешиваются с основной длиной волос. Такой вариант подходит как к коротким, так и к средним стрижкам.

К тому же его легко изменить: челку можно уложить набок, убрать за ухо или постепенно отрастить.

Природные локоны

Обладательницам вьющихся волос не обязательно постоянно его выпрямлять. Напротив, правильно оформленные природные локоны могут придать прическе объем и выразительность.

Ключевое значение имеет форма стрижки. Слои помогают распределить объем и не позволяют кудрям собираться только в нижней части прически.

Особенно эффектен вид естественные локоны могут иметь на седых или серебристых волосах.

Стрижка средней длины с легкими слоями

Волосы примерно до плеч — универсальная длина для тех, кто не хочет выбирать между короткой и длинной прической.

Легкие слои придают прядям подвижности и не дают прическе выглядеть слишком тяжело. Такие волосы можно носить прямыми, делать волны или собирать.

Это практичный вариант для повседневного образа, не требующий кардинального изменения стиля.

Как выбрать стрижку после 60 лет

Универсальной «омолаживающей» стрижки не существует. Один и тот же боб или пикси может совершенно по-разному выглядеть в зависимости от структуры волос и черт лица.

Если волосы тонкие, следует присмотреться к формам, которые создают визуальную густоту и объем. Для густых волос могут быть уместны слои, убирающие излишнюю тяжесть. Волнистые и вьющиеся волосы лучше стричь с учетом их естественной текстуры.

Важно учитывать и образ жизни. Если вы не любите ежедневную укладку, лучше сразу попросить мастера подобрать форму, которая будет выглядеть хорошо после обычной сушки.

И главное — не стоит воспринимать 60 лет как предел, после которого разрешены только короткие и максимально практичные стрижки. Боб, пикси, шег, локоны, челка или длина до плеч могут одинаково хорошо работать. Лучшей будет прическа, с которой удобно именно вам.

FAQ

Какие стрижки омолаживают женщин после 60 лет?

Зрительно освежить образ могут боб, пикси, лонг-боб, многослойные стрижки, шег, мягкая челка и прически с прядями у лица. Особенно хорошо работают формы, которые создают движение и объем и не выглядят слишком тяжелыми. Однако стрижку следует подбирать в соответствии с формой лица, густотой и естественной текстурой волос.

Какая стрижка лучше подходит для тонких волос после 60 лет?

Для тонких волос часто выбирают короткие или средние бобы, текстурированные пикси и легкие многослойные стрижки. Они могут произвести впечатление большего объема. В то же время с избыточным количеством слоев следует быть осторожными: если волосы очень редкие, сильное филирование может, наоборот, визуально уменьшить его густоту.

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