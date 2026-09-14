Как правильно выбрать цвет для стен: чем поможет правило баланса 60–30–10

Цвет стен

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Выбрать цвет стенок бывает сложнее, чем кажется. Привлекательно выглядящий на небольшом образце оттенок после окрашивания комнаты может оказаться слишком темным, холодным или просто не сочетаться с мебелью.

Чтобы этого избежать, следует подбирать не один цвет в отдельности, а всю палитру помещения. Сделать ее сбалансированной помогает простой дизайнерский принцип — правило 60–30–10.

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Что означает правило 60–30–10

Правило 60–30–10 помогает распределить несколько цветов в комнате так, чтобы они не конкурировали друг с другом. Один оттенок становится основой интерьера, другой дополняет его, а третий используется в небольшом количестве и делает акценты.

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60% — основной цвет. Он имеет самый большой визуальный вес и задает общее настроение комнаты. Чаще эту роль выполняет цвет стен, поскольку они занимают значительную часть видимого пространства. К основной гамме могут также относиться другие большие поверхности и предметы близких оттенков.

30% — дополнительный цвет. Он должен отличаться от основного, но гармонично с ним сочетаться. Этот оттенок можно повторить в диване, креслах, шторах, ковре, кухонных фасадах или акцентной стене. Его задача — добавить интерьеру глубины и не дать большому количеству основного цвета сделать комнату однообразной.

10% — акцентный цвет. Обычно это самый выразительный оттенок палитры. Его используют в небольших деталях — подушках, вазах, картинах, пледах, светильниках и другом декоре. Акцент может быть ярче или контрастнее, поскольку занимает лишь небольшую часть пространства.

Например, палитра может выглядеть так: 60% — светло-бежевый, 30% — оливковый, 10% — терракотовый. Бежевые стены будут создавать основной фон, оливковый можно использовать для дивана и штор, а терракотовый — для подушек, вазы или других небольших деталей.

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Такой принцип цветового распределения описывают эксперты по интерьеру Homes & Gardens.

В то же время, 60, 30 и 10% не нужно высчитывать буквально. Речь идет о визуальном соотношении, основного цвета должно быть заметно больше, дополнительного — примерно вдвое меньше, а акцентный должен появляться только в отдельных деталях.

Как выбрать цвет стен по правилу 60–30–10

В большинстве случаев именно стены удобно сделать основанием палитры. Но выбирать их цвет отдельно от остальной комнаты не стоит.

Если ремонт производят в уже обставленном помещении, сначала нужно посмотреть на оставшиеся элементы: пол, диван, шкафы, кухонные фасады, ковер и другие большие предметы. Их цвета уже часть будущей палитры.

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К примеру, если в комнате стоит большой темно-зеленый диван, его можно отнести к условным 30%. Тогда для стенок следует искать основной цвет, который будет сочетаться с зеленым, а третий оттенок оставить для небольших декоративных деталей.

Основной цвет стен при этом совсем не обязательно должен быть белым, бежевым или серым. Им может стать зелёный, голубой, терракотовый или даже довольно темный оттенок. Важно не то, насколько он нейтрален, а то, как он взаимодействует с остальной палитрой.

Почему один и тот же цвет в разных комнатах выглядит по-разному

Даже если оттенок хорошо сочетается с мебелью, окончательный результат в значительной степени зависит от освещения.

Естественный свет меняется в зависимости от расположения окон и времени суток. В комнатах с окнами на север оно обычно кажется более холодным, поэтому синие, зеленые и серые нюансы краски могут проявляться сильнее. Более теплый солнечный свет, напротив, способен подчеркивать желтоватые, кремовые и красноватые тона.

Значение имеет и искусственное освещение. Лампа с теплым светом может сделать стены визуально более теплыми, тогда как холодный свет способен сильнее проявить синеватые и серые нюансы.

Именно поэтому цвет, который понравился фотографии интерьера или в магазине, не обязательно так же выглядеть в вашем доме.

Что такое подтон и почему его важно учитывать

Подтон — это менее очевидный оттенок, который проявляется в основном цвете при определенном освещении или рядом с другими цветами.

Например, два образца серой краски могут казаться почти одинаковыми, но один будет иметь синеватый подтон, а второй — зеленоватый или теплый бежевый. Аналогично белая краска может быть холодной, кремовой, розоватой или сероватой.

Поэтому нейтральный на первый взгляд серый после окрашивания стен иногда неожиданно кажется голубым, а белый — желтоватым. На проявление подтонов влияют естественное и искусственное освещение, а также находящиеся рядом другие цвета.

Поэтому при сборке палитры нужно смотреть не только на название основного цвета. Если стены, пол и мебель имеют разные подтоны, они могут плохо сочетаться даже тогда, когда отдельно каждый оттенок кажется нейтральным.

Как проверить цвет перед покраской стен

Маленького образца из каталога недостаточно, чтобы понять, как краска будет смотреться на большой поверхности. Более безопасно выбрать несколько близких вариантов и проверить их непосредственно в комнате.

Образцы следует оценить утром, днем и вечером, а затем еще раз посмотреть на них по искусственному освещению. Это поможет увидеть, не становится ли цвет слишком холодным, теплым, темным или ярким в определенное время суток.

Особенно важна такая проверка для белого, серого и бежевого. Их подтоны могут быть почти незаметны на маленьком образце, но гораздо сильнее проявиться на большой стене. При этом образец следует оценивать рядом с полом, мебелью и другими большими элементами, которые останутся в комнате. Так можно сразу увидеть не только сам цвет, но и то, насколько хорошо он вписывается в уже сложившуюся палитру.

Нужно ли строго соблюдать пропорции 60–30–10

Правило 60–30–10 — не математическая формула, а практический способ организовать цвета в интерьере. Поэтому не нужно измерять площадь стен, мебели и декоративных предметов и стараться получить точные проценты.

Пропорции могут быть изменены в зависимости от комнаты. Можно добавить еще один небольшой акцент или построить всю схему на разных оттенках одного цвета. Например, в монохромном интерьере условные 60, 30 и 10% могут приходиться на светлый, средний и темный оттенки одной гаммы.

Его главная польза состоит в другом, еще до окрашивания стен можно определить, какой цвет будет основным, какой его поддержит, а какой появится только в деталях. А после этого проверить выбранные оттенки с мебелью, полом и освещением конкретной комнаты.

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