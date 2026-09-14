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После удара РФ у границы Туск предупредил поляков о «худшем сценарии»
После удара РФ у польской границы Туск предупредил об опасном сценарии, который может готовить Москва.
Накануне Россия атаковала территорию международного пункта пропуска «Ягодин» на польской границе, был поврежден локомотив пассажирского поезда «Киев — Варшава». Польша должна быть готова, потому что эскалация может задеть ее территорию.
Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск на экстренном совещании с представителями правительства, армии и спецслужб, сообщает Polsat News.
«Эскалация действий со стороны Российской Федерации становится реальностью, а примеры этого все чаще встречаются вблизи нашей границы, — заявил глава правительства.
По его словам, нельзя исключать, что в ближайшие недели и месяцы станут периодом интенсивных действий со стороны России. Более того, отмечает Туск, «возможны еще худшие сценарии».
«Мы получили собственную информацию благодаря нашим собственным службам, а также союзным службам о возможной эскалации. Нападение или попытка парализовать пересечение границы — это не первый подобный инцидент», — напомнил премьер-министр.
По его словам, «нет сомнений», что Варшава должна быть готова вместе с союзниками к общему ответу, «если это будет необходимо».
Также он обратил внимание на применение Россией новых реактивных дронов, дальность и точность которых «вызывают беспокойство». Туск отметил, что даже Украина, хорошо подготовленная к противодействию дронам, не способна на 100% эффективно их сбивать.
Атака на КПП «Ягодин» — что известно
Ночью 13 сентября российские военные нанесли удар по КПП «Ягодин». Атакована АЗС. В результате атаки также вспыхнули фуры. Утром дрон РФ попал в поезд «Киев — Варшава», находящийся в 2 км от госграницы.
В то же время, спикер Оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский заявил, что «Угроза была реальной». Ведь беспилотники «работали и даже поражали цели, расположенные очень близко к польской границе».