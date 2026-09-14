ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
603
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 14 сентября: сколько баллов будет

Геомагнитная ситуация в ближайшее время ожидается спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 14 сентября, активность Солнца остается слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

Параметры солнечного ветра снизились до фоновых уровней, что привело к общим спокойным условиям.

Впрочем, 10 сентября наблюдалось два извержения филаментов со связанными с ними выбросами корональной массы (CME), а также слабый, медленный CME 9 сентября. Они могут содержать компоненты, направленные на Землю. Именно поэтому, объяснили ученые, существует вероятность активных периодов, если они станут становиться геоэффективными.

Магнитная буря 14 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 14 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря — временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся вспышки на светили или выбросы солнечной плазмы, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie