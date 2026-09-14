Магнитная буря 14 сентября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 14 сентября, активность Солнца остается слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

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Параметры солнечного ветра снизились до фоновых уровней, что привело к общим спокойным условиям.

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Впрочем, 10 сентября наблюдалось два извержения филаментов со связанными с ними выбросами корональной массы (CME), а также слабый, медленный CME 9 сентября. Они могут содержать компоненты, направленные на Землю. Именно поэтому, объяснили ученые, существует вероятность активных периодов, если они станут становиться геоэффективными.

Магнитная буря 14 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря — временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся вспышки на светили или выбросы солнечной плазмы, которые достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

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