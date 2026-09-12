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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 12 сентября: что известно

Не исключены отдельные периоды уровня STORM G1, однако ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

В субботу, 12 сентября, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря зеленого уровня — с К-индексом 3.9 (зеленый уровень)

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, существует определенная неопределенность относительно величины любой результирующей геомагнитной активности — могут быть интервалы к STORM G1. Впрочем, вообще ожидают спокойные метеоусловия.

Магнитная буря 12 сентября.

Магнитная буря 12 сентября.

Заметим, магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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