Магнитная буря 12 сентября: что известно

Магнитная буря / © pixabay.com

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В субботу, 12 сентября, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря зеленого уровня — с К-индексом 3.9 (зеленый уровень)

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, существует определенная неопределенность относительно величины любой результирующей геомагнитной активности — могут быть интервалы к STORM G1. Впрочем, вообще ожидают спокойные метеоусловия.

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Магнитная буря 12 сентября.

Заметим, магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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