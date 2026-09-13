Магнитные бури 13-14 сентября: какой будет геомагнитная активность

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В воскресенье и понедельник, 13 и 14 сентября, существенного усиления геомагнитной активности не ожидается. По прогнозу, в эти дни индекс будет оставаться на уровне слабых колебаний.

Об этом пишет Центр прогнозирования космической погоды.

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Магнитные бури 13 сентября

В воскресенье, 13 сентября, прогнозируют К-индекс на уровне 3,3. Это соответствует зеленому уровню геомагнитной активности и слабому магнитному возмущению.

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Магнитные бури 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, солнечная активность несколько вырастет. К-индекс может составлять 3,7, однако этот показатель также остается в пределах слабой геомагнитной активности.

Для оценки силы магнитных бурь используют планетарный К-индекс по шкале от 0 до 9. Значение 5 и выше уже свидетельствует о магнитной буре.

В то же время прогноз космической погоды может изменяться. Специалисты регулярно обновляют данные о солнечной активности, поэтому показатели на конкретный день могут отличаться от предыдущих прогнозов.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури появляются из-за конфигурации солнечной активности. Во время мощных вспышек и выбросов на Солнце в космос попадают заряженные частицы. Когда они достигают магнитного поля на Земле, возникают геомагнитные возмущения.

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Незначительные колебания, соответствующие К-индексу от 1 до 4, обычно не влекут заметных последствий для большинства людей. При более сильной активности могут возникать перебои в работе некоторых радиосистем, спутниковой связи и других технологий. Сильные геомагнитные бури могут способствовать появлению полярных сияний в соответствующих широтах.

Как пережить период геомагнитной активности

В дни повышенной солнечной активности следует соблюдать привычный режим сна и питания, пить достаточно воды и не забывать о прогулках на свежем воздухе.

Также желательно не перегружать организм, избегать чрезмерного употребления кофеина и стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями следует внимательнее следить за своим самочувствием и иметь под рукой назначенное врачом лекарство.

В то же время важно помнить: научные данные не подтверждают, что слабые геомагнитные колебания напрямую вызывают головные боли или другие неспецифические симптомы у большинства людей. Если самочувствие ухудшается или симптомы сильны или непривычны, следует обратиться к врачу.

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Как мы писали, 12 сентября ожидалась слабая магнитная буря с К-индексом 3,9 – зеленого уровня. В то же время, ученые не исключали отдельных периодов уровня STORM G1, хотя в целом геомагнитная ситуация должна оставаться спокойной.

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