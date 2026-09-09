Ударила мощная магнитная буря: кто в опасности и как себя уберечь

Магнитная буря / © Associated Press

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В среду 9 сентября ожидается мощная магнитная буря. Метеоактивность ожидается с К-индексом магнитной бури — 5 (красный).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Начало высокоскоростного потока из корональной дыры повысило скорость солнечного ветра до — 600 км/с за последние 24 часа. Кроме того, на днях произошел выброс солнечной плазмы.

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Повышенная геомагнитная активность, по прогнозам, может сохраняться еще около двух суток. Ожидается, что она достигнет STORM G2.

Магнитная буря 9 сентября. Фото: Мeteoagent

Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

контролировать АД.

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