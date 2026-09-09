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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Ударила мощная магнитная буря: кто в опасности и как себя уберечь

По данным ученых, ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В среду 9 сентября ожидается мощная магнитная буря. Метеоактивность ожидается с К-индексом магнитной бури — 5 (красный).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Начало высокоскоростного потока из корональной дыры повысило скорость солнечного ветра до — 600 км/с за последние 24 часа. Кроме того, на днях произошел выброс солнечной плазмы.

Повышенная геомагнитная активность, по прогнозам, может сохраняться еще около двух суток. Ожидается, что она достигнет STORM G2.

Магнитная буря 9 сентября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 9 сентября. Фото: Мeteoagent

Чаще об ухудшении самочувствия во время периодов сообщают метеочувствительные люди, люди с нарушениями сна, повышенной утомляемостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями, беременные. У них могут возникать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность или проблемы со сном.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

  • соблюдать режим сна;

  • пить достаточно воды;

  • избегать чрезмерных физических нагрузок;

  • больше гулять на свежем воздухе;

  • ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

  • контролировать АД.

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