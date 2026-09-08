Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 сентября?

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Луна рассказывает

День чистой, светлой и очень хрупкой энергетики, которую нежелательно нарушать грубыми словами и резкими движениями. Он позволяет подвести итоги прошедшего лунного месяца: любые события этого времени показывают, как — правильно или нет — мы жили и действовали в предыдущие тридцать дней. Негативные события говорят о совершенных нами ошибках, а удачи –о том, что все было сделано правильно.

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Луна рекомендует

Очень важно следить не только за своим поведением, но и за словами, которые мы произносим — тем, кто не чувствуют в себе сил сдерживаться, лучше отказаться от общения с окружающими людьми. Велика вероятность удачи в бизнесе, что станет закономерным результатом приложенных ранее упорных и целенаправленных усилий. Любая сделка, которую мы захотим заключить в этот день, должна быть хорошо подготовлена, а ее последствия — тщательно продуманы, спешка и импровизации не приветствуются — впрочем, как и всегда.

Луна предостерегает

Нельзя никого обижать — ни словом, ни делом. Запрещено встревать в конфликты, даже если будет казаться, что в них, мы защищаем правое дело. Прибыль, которую мы можем получить в это время, желательно тратить только на самые необходимые покупки и в рискованные предприятия не пускаться.

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