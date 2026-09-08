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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 9 вересня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 9 вересня?

Місяць розповідає

День чистої, світлої й дуже тендітної енергетики, яку не варто порушувати грубими словами та різкими рухами. Він дозволяє підбити підсумки минулого місячного циклу: будь-які події цього часу показують, як — правильно чи ні — ми жили та діяли протягом попередніх тридцяти днів. Негативні події свідчать про припущені нами помилки, а успіхи — про те, що все було зроблено правильно.

Місяць рекомендує

Дуже важливо стежити не лише за своєю поведінкою, а й за словами, які ми вимовляємо, — тим, хто не відчуває в собі сил стримуватися, краще відмовитися від спілкування з оточенням. Велика ймовірність успіху в бізнесі, що стане закономірним результатом докладених раніше наполегливих і цілеспрямованих зусиль. Будь-яка угода, яку ми захочемо укласти цього дня, має бути добре підготовлена, а її наслідки — ретельно продумані; поспіх та імпровізації не вітаються — втім, як і завжди.

Місяць застерігає

Не можна нікого ображати — ні словом, ні ділом. Заборонено втручатися у конфлікти, навіть якщо здаватиметься, що в них ми захищаємо справедливу справу. Прибуток, який ми можемо отримати в цей час, бажано витрачати лише на найнеобхідніші закупи й не вплутуватися в ризиковані справи.

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