Здоровая эмпатия во время войны: как не раствориться в чужих проблемах

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Способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека и смотреть на мир его глазами — базовый механизм человеческих отношений. Но где проходит грань между здоровой эмпатией и утратой себя? Почему важно не растворяться в другом человеке? Ответы на эти вопросы знает эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен и ученый Константин Круглов.

«Без преувеличения скажу, что в военное время эмпатия стала нашей национальной чертой, — говорит Константин Круглов. — По сути, это социокультурный клей, который сегодня скрепляет украинцев. Ежедневные новости и тревоги научили нас остро чувствовать боль тех, кто рядом: от военных на передовой до знакомых или коллег, пострадавших в результате обстрелов. Однако в этой эмоциональной чувствительности таится незаметная ловушка. Иногда, пытаясь помочь другим, мы переступаем грань между поддержкой и эмоциональным растворением в чужих переживаниях. Когда границы стираются, чужая боль становится нашей собственной. В психологии этот момент называется «синдромом усталости от сочувствия» и характеризуется физическим и психическим истощением. Чтобы эмпатия оставалась нашей силой, а не становилась источником разрушения, нужно учиться сохранять внутренний баланс».

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Отделяйте свое эмоциональное состояние от чужого

Чтобы проявить искреннюю заботу, не обязательно переживать чужие эмоции собственным телом. Используйте формулу здоровой эмпатии: «Да, я вижу твою боль и сочувствую, но это твой опыт, а не мой». Такое разграничение — не о равнодушии или отстраненности. Речь идет об осознании: чужая боль не станет меньше от того, что вы тоже сломаетесь.

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Действуйте, а не страдайте!

Если вы чувствуете, что во время разговора с человеком впадаете в эмоциональный паралич — замените пассивное переживание чётким действенным шагом. Вместо того чтобы погрузиться в отчаяние, спросите: «Что я сейчас могу сделать, чтобы помочь тебе?». Переход к конкретике вернет контроль над ситуацией обоим участникам разговора.

Позаботьтесь о своем ресурсе

Когда человек ждет от вас эмоциональной поддержки, а у вас сейчас нет сил — честно скажите: «Я поддерживаю тебя, но мне нужно полчаса, чтобы прийти в себя. После этого вернёмся к нашему разговору». Таким образом, вы избежите раздражения от общения и вернётесь к собеседнику как надёжная опора, а не как измученная тень.

Узаконите право на радость

Не растрачивайте свой эмоциональный ресурс. Этим вы точно не поможете тем, кто страдает, а только увеличите число людей, переживающих кризис. Поэтому не погружайтесь в проблемы других 24/7. Защищайте свое право на полноценный сон, вкусную еду или занятие, которое приносит вам радость. И все это без чувства вины.

Используйте метод заземления

Во время сложного разговора обращайте внимание на свое физическое состояние. Если вы стоите — почувствуйте ступнями пол. Если сидите — почувствуйте спиной опору стула. После этого сделайте медленный выдох. Это даст вашей нервной системе сигнал о том, что вы в безопасности. Что вы — отдельная личность. Только так вы окажете человеку качественную поддержку, ведь вы остаетесь рядом, сочувствуете, но не погружаетесь в чужую тревогу.

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Проведите инвентаризацию эмоций

Не держите чужие эмоции в себе. Обсуждайте эти переживания с психотерапевтом или с близкими людьми. Эмпатам также нужен тот, кто их выслушает. В качестве альтернативы опишите свои ощущения на бумаге. Это эффективный способ провести инвентаризацию своего внутреннего мира и сказать себе: «Вот это я принес извне, а вот это — мое настоящее я».

Как уберечь команду от хаоса

По словам эксперта, в кризисных ситуациях люди часто ожидают от руководства проявления эмоциональной вовлеченности. И для лидера это серьёзный вызов: как проявить искреннее человеческое сочувствие и в то же время не превратиться в психотерапевта, ведь это может парализовать работу всей команды. Вариант первый — в коллективе должны быть мягкие человеческие отношения и четкие бизнес-процессы. Это означает, что руководитель всегда выслушает, поддержит и проявит гибкость в сложный момент, но не снимет ответственность за плохой результат или пропущенные сроки. Такой подход даёт сотрудникам ощущение безопасности и уважения, но в то же время удерживает команду от хаоса и возможных спекуляций.

ЭМОциональный фактор

Эмпатия руководителя — один из факторов, удерживающих сотрудников от ухода с работы в период кризисов. Таковы данные глобального исследования компании Catalyst, занимающейся управленческим консалтингом. В ходе эксперимента «Сила эмпатии в повседневных рабочих ситуациях» («The Power of Empathy in Everyday Work Situations») исследователи опросили около 900 сотрудников из различных отраслей и выяснили, что лишь 18% сотрудников готовы сменить работу, если чувствуют эмоциональную поддержку со стороны руководителя. Если поддержки нет — заявление об увольнении без проблем напишут 38% работников.

Константин Круглов

Мотивация вместо стресса

Нейробиолог Таня Зингер из Института когнитивных наук и наук о мозге имени Макса Планка провела исследование, которое показало, что эмпатический стресс и активное сочувствие активируют разные области мозга. При эмпатическом стрессе, когда мы очень близко воспринимаем чужую боль, активируются нейронные сети, связанные с ощущением физической боли и тревогой. Когда мы проявляем действенное сочувствие — сохраняем собственные границы и думаем, как помочь, — мозг активирует системы, связанные с мотивацией и социальным взаимодействием. То есть умение переключаться с переживания чужой боли на активную помощь защищает нас от эмоционального истощения.

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