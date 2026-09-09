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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2921
Время на прочтение
1 мин

Атака на украинские города, взрывы в Новороссийске и вспышках Эболы: главные новости ночи 9 сентября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 сентября 2026 года:

  • РФ ударила по составу в Харькове: в Холодногорском районе загорелся пожар Читать далее –>

  • РФ ударила боевым дроном по многоэтажке в Харькове: первые подробности Читать далее –>

  • Смертельная вспышка Эболы набирает обороты: больницам уже не хватает тысяч мест Читать далее –>

  • В Днепре из подвала изуродованного ударом дома спасли трех человек Читать далее –>

  • Новороссийск охватили взрывы: в порту большой пожар - что известно о поражении терминала в РФ (видео) Читать дальше –>

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