Рютте призвал срочно усилить Украину: "Задержки стоят человеческих жизней"

Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников и партнеров срочно наращивать военную поддержку Украины.

Об этом он заявил 8 сентября во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое возглавляли Германия и Великобритания.

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Рютте приветствовал новые обязательства партнеров по помощи Украине, в том числе для защиты от российских воздушных атак.

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"Украину нужно поддерживать с максимальной срочностью", - подчеркнул генсек НАТО, добавив, что любые задержки "стоят человеческих жизней".

По его словам, программа PURL, согласно которой союзники и партнеры НАТО оплачивают американское вооружение для Украины, продолжает обеспечивать поставки критически важной техники.

Рютте подчеркнул, что этот процесс не прекращается и "абсолютно необходимо", чтобы Украина могла защищать свои города и удерживать линию фронта.

По данным НАТО, за последний год союзники направили более 10 млрд долларов на PURL и американскую программу Foreign Military Sales для Украины. Из этой суммы 3,5 млрд долларов поступило из кредитной программы ЕС Ukraine Support Loan.

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Рютте назвал это примером того, как Европа все больше берет на себя ответственность за поддержку Украины и сотрудничает с НАТО.

Заявление прозвучало после 36-го заседания "Рамштайна", на котором партнеры объявили новые поставки ракет-перехватчиков Patriot, дронов, артиллерийских боеприпасов и другую военную помощь Украине.

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