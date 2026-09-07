НАТО готовится к удару Путина: на границах Европы появляются рвы, бункеры и минные поля (спутниковые фото)

Владимир Путин / © ТСН

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Европа все более активно готовится к потенциальной военной угрозе со стороны России. От Норвегии до Польши страны НАТО строят противотанковые рвы, бункеры и укрепления, устанавливают заграждения и усиливают охрану границ. Спутниковые снимки показывают масштаб подготовки на восточном фланге Североатлантического союза.

Об этом говорится в статье Tages-Anzeiger.

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В то же время страны Европы сталкиваются со все большим количеством гибридных атак. Среди них взрывные дроны в аэропорту Лейпцига, кибератаки на больнице и диверсии против подводных кабелей. По данным издания, сотни подобных инцидентов произошли в европейских странах с начала войны в Украине, причем в последнее время их количество растет.

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Россия готовится к «большой войне»

Западные разведывательные службы все серьезнее рассматривают сценарий, при котором Россия в будущем может напасть на Европу и НАТО.

Как пишет Tages-Anzeiger, Путин активно расширяет российские военные силы и развивает военную инфраструктуру вблизи границ Альянса. Москва также создает новые объекты, связанные с ядерным оружием.

По оценкам разведывательных служб, Россия может быть готова к «большой войне» к 2029 году. Одной из причин называют быстрое наращивание российского производства вооружений, в то время как Европа опасается, что не успевает увеличивать свои оборонные возможности такими же темпами.

Восточный фланг НАТО укрепляется на тысячи километров

Восточный фланг НАТО простирается примерно на 5000 километров — от Северного полярного круга до Черного моря и Турции. Около 3000 километров территории Североатлантического союза непосредственно граничит с Россией и ее союзницей Беларусью.

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Спутниковые снимки показывают, как страны восточного фланга создают новые оборонительные рубежи. Некоторые укрепления имеют протяженность в несколько километров и хорошо видны из космоса.

Норвегия усиливает границу с Россией

Норвегия имеет почти 200-километровую границу с Россией в суровой арктической тундре, где температура зимой может опускаться ниже -40 градусов.

Военные эксперты не ожидают масштабного российского нападения на Норвегию. Однако всего в нескольких сотнях километров от границы расположена значительная часть российского ядерного арсенала, в том числе ракеты и атомные подлодки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявлял, что страна не исключает возможности российского вторжения в рамках сценария защиты собственного ядерного потенциала, говорится в статье The Guardian.

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Именно поэтому Норвегия ужесточает охрану границы. Как сообщает Arctic Today, на самых уязвимых участках вблизи Скафферхюллета и Стурского страна строит более высокие и укрепленные заборы, оснащенные камерами и системами наблюдения с помощью дронов.

Финляндия строит 200 километров заграждений

Финляндия имеет более 1300 км общей границы с Россией. К концу этого года страна планирует оборудовать забором около 200 км наиболее открытых участков.

Как сообщает Yle, заграждение высотой более трех метров оснащается тепловизорами, георадарами и акустическими датчиками.

Финляндия закрыла значительную часть границы из-за постоянного потока нелегальных мигрантов из России. В то же время в стране учитывают и военную угрозу.

Президент Финляндии Александр Стубб недавно заявил, что не верит в желание России нападать на самый мощный военный альянс мира, сообщала ZEIT.

В то же время в парламентском отчете о национальной безопасности отмечается, что военная угроза России для Финляндии, скорее всего, будет расти после завершения войны в Украине или снижения интенсивности боевых действий.

По оценкам военных наблюдателей, на границе почти нет участков, пригодных для масштабной российской танковой атаки, пишет Reservistenverband.

Балтия готовится к возможному удару России

У Эстонии, Латвии и Литвы есть общая граница с Россией и Беларусью протяженностью около 1700 километров.

Некоторые военные обозреватели считают нападение российских войск на одну из стран Балтии одним из наиболее вероятных сценариев потенциальной эскалации, пишет Tagesschau.

В конце августа директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф посетил Москву. По сообщениям американских СМИ, он предостерег Россию от нападений на страны НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву. Об этом сообщал Институт изучения войны (ISW).

«Зубы дракона», рвы и минные поля

Эстония, Латвия и Литва совместно строят Балтийскую оборонную линию, которая должна усложнить потенциальное продвижение российских войск.

По данным Baltic Sentinel, система предусматривает «зубы дракона», противотанковые рвы, бункеры, военные склады и минные поля. Частью обороны должны стать естественные препятствия — реки и болота.

Эстония планирует к концу 2027 года построить 600 бункеров и вырыть около 40 километров противотанковых рвов вдоль границы с Россией.

Особенно укрепляют пограничные переходы. В частности, мост Дружбы, соединяющий эстонскую Нарву с российским Ивангородом, уже заблокирован противотанковыми заграждениями.

Латвия строит укрепление на границе с Беларусью

В Латвии также активно строят оборонную инфраструктуру. Спутниковые снимки Planet Labs показали километры укреплений вблизи Кепова на границе с Беларусью. По данным снимков, эти оборонные сооружения датируются 2025 годом.

Сувалкский коридор — слабое место НАТО

Литва считается одной из самых уязвимых стран из-за своего географического положения. Она граничит с российским Калининградским эксклавом, а сухопутная связь с остальной территорией НАТО проходит через узкий участок Сувалкский коридор.

Именно эту территорию военные аналитики считают потенциально слабым местом обороны Североатлантического союза. В случае российского наступления Москва могла бы попытаться атаковать это направление.

Польша строит «Восточный щит»

Польша имеет более 230 километров границы с Россией, которая проходит вдоль Калининградской области.

Как сообщает Tagesschau, защита границы предусматривает противотанковые рвы и другие укрепления. Они являются частью масштабного проекта «Восточный щит».

Оборонная система включает «зубы дракона», минные поля, противотанковые препятствия, а затем вглубь польской территории — артиллерийские позиции и другие военные объекты.

Европа резко увеличивает расходы на оборону

Масштаб подготовки к потенциальной российской угрозе демонстрируют не только укрепление, но и резкий рост военных расходов.

Все страны восточного фланга НАТО сейчас тратят на оборону гораздо больше, чем несколько лет назад. Особенно это заметно в Польше: с 2020 года доля оборонных расходов в ВВП страны удвоилась.

В результате все государства восточного фланга превышают целевой показатель НАТО в 2% ВВП на оборону, сообщает Tages-Anzeiger.

Таким образом, на фоне войны России против Украины страны восточного фланга НАТО фактически создают многоуровневую систему обороны — от заборов и сенсоров на границе до противотанковых рвов, бункеров, минных полей и артиллерийских позиций.

Напомним, по данным Politico, союзники по НАТО и Канада впервые провели военные учения «Северный викинг» без участия США.

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