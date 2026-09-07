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НАТО готовится к удару Путина: на границах Европы появляются рвы, бункеры и минные поля (спутниковые фото)
Страны Европы готовятся к нападению РФ. Появляются противотанковые рвы, бункеры и укрепления, устанавливаются заграждения и охрана границ.
Европа все более активно готовится к потенциальной военной угрозе со стороны России. От Норвегии до Польши страны НАТО строят противотанковые рвы, бункеры и укрепления, устанавливают заграждения и усиливают охрану границ. Спутниковые снимки показывают масштаб подготовки на восточном фланге Североатлантического союза.
Об этом говорится в статье Tages-Anzeiger.
В то же время страны Европы сталкиваются со все большим количеством гибридных атак. Среди них взрывные дроны в аэропорту Лейпцига, кибератаки на больнице и диверсии против подводных кабелей. По данным издания, сотни подобных инцидентов произошли в европейских странах с начала войны в Украине, причем в последнее время их количество растет.
Россия готовится к «большой войне»
Западные разведывательные службы все серьезнее рассматривают сценарий, при котором Россия в будущем может напасть на Европу и НАТО.
Как пишет Tages-Anzeiger, Путин активно расширяет российские военные силы и развивает военную инфраструктуру вблизи границ Альянса. Москва также создает новые объекты, связанные с ядерным оружием.
По оценкам разведывательных служб, Россия может быть готова к «большой войне» к 2029 году. Одной из причин называют быстрое наращивание российского производства вооружений, в то время как Европа опасается, что не успевает увеличивать свои оборонные возможности такими же темпами.
Восточный фланг НАТО укрепляется на тысячи километров
Восточный фланг НАТО простирается примерно на 5000 километров — от Северного полярного круга до Черного моря и Турции. Около 3000 километров территории Североатлантического союза непосредственно граничит с Россией и ее союзницей Беларусью.
Спутниковые снимки показывают, как страны восточного фланга создают новые оборонительные рубежи. Некоторые укрепления имеют протяженность в несколько километров и хорошо видны из космоса.
Норвегия усиливает границу с Россией
Норвегия имеет почти 200-километровую границу с Россией в суровой арктической тундре, где температура зимой может опускаться ниже -40 градусов.
Военные эксперты не ожидают масштабного российского нападения на Норвегию. Однако всего в нескольких сотнях километров от границы расположена значительная часть российского ядерного арсенала, в том числе ракеты и атомные подлодки.
Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристоферсен заявлял, что страна не исключает возможности российского вторжения в рамках сценария защиты собственного ядерного потенциала, говорится в статье The Guardian.
Именно поэтому Норвегия ужесточает охрану границы. Как сообщает Arctic Today, на самых уязвимых участках вблизи Скафферхюллета и Стурского страна строит более высокие и укрепленные заборы, оснащенные камерами и системами наблюдения с помощью дронов.
Финляндия строит 200 километров заграждений
Финляндия имеет более 1300 км общей границы с Россией. К концу этого года страна планирует оборудовать забором около 200 км наиболее открытых участков.
Как сообщает Yle, заграждение высотой более трех метров оснащается тепловизорами, георадарами и акустическими датчиками.
Финляндия закрыла значительную часть границы из-за постоянного потока нелегальных мигрантов из России. В то же время в стране учитывают и военную угрозу.
Президент Финляндии Александр Стубб недавно заявил, что не верит в желание России нападать на самый мощный военный альянс мира, сообщала ZEIT.
В то же время в парламентском отчете о национальной безопасности отмечается, что военная угроза России для Финляндии, скорее всего, будет расти после завершения войны в Украине или снижения интенсивности боевых действий.
По оценкам военных наблюдателей, на границе почти нет участков, пригодных для масштабной российской танковой атаки, пишет Reservistenverband.
Балтия готовится к возможному удару России
У Эстонии, Латвии и Литвы есть общая граница с Россией и Беларусью протяженностью около 1700 километров.
Некоторые военные обозреватели считают нападение российских войск на одну из стран Балтии одним из наиболее вероятных сценариев потенциальной эскалации, пишет Tagesschau.
В конце августа директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф посетил Москву. По сообщениям американских СМИ, он предостерег Россию от нападений на страны НАТО, включая Эстонию, Латвию и Литву. Об этом сообщал Институт изучения войны (ISW).
«Зубы дракона», рвы и минные поля
Эстония, Латвия и Литва совместно строят Балтийскую оборонную линию, которая должна усложнить потенциальное продвижение российских войск.
По данным Baltic Sentinel, система предусматривает «зубы дракона», противотанковые рвы, бункеры, военные склады и минные поля. Частью обороны должны стать естественные препятствия — реки и болота.
Эстония планирует к концу 2027 года построить 600 бункеров и вырыть около 40 километров противотанковых рвов вдоль границы с Россией.
Особенно укрепляют пограничные переходы. В частности, мост Дружбы, соединяющий эстонскую Нарву с российским Ивангородом, уже заблокирован противотанковыми заграждениями.
Латвия строит укрепление на границе с Беларусью
В Латвии также активно строят оборонную инфраструктуру. Спутниковые снимки Planet Labs показали километры укреплений вблизи Кепова на границе с Беларусью. По данным снимков, эти оборонные сооружения датируются 2025 годом.
Сувалкский коридор — слабое место НАТО
Литва считается одной из самых уязвимых стран из-за своего географического положения. Она граничит с российским Калининградским эксклавом, а сухопутная связь с остальной территорией НАТО проходит через узкий участок Сувалкский коридор.
Именно эту территорию военные аналитики считают потенциально слабым местом обороны Североатлантического союза. В случае российского наступления Москва могла бы попытаться атаковать это направление.
Польша строит «Восточный щит»
Польша имеет более 230 километров границы с Россией, которая проходит вдоль Калининградской области.
Как сообщает Tagesschau, защита границы предусматривает противотанковые рвы и другие укрепления. Они являются частью масштабного проекта «Восточный щит».
Оборонная система включает «зубы дракона», минные поля, противотанковые препятствия, а затем вглубь польской территории — артиллерийские позиции и другие военные объекты.
Европа резко увеличивает расходы на оборону
Масштаб подготовки к потенциальной российской угрозе демонстрируют не только укрепление, но и резкий рост военных расходов.
Все страны восточного фланга НАТО сейчас тратят на оборону гораздо больше, чем несколько лет назад. Особенно это заметно в Польше: с 2020 года доля оборонных расходов в ВВП страны удвоилась.
В результате все государства восточного фланга превышают целевой показатель НАТО в 2% ВВП на оборону, сообщает Tages-Anzeiger.
Таким образом, на фоне войны России против Украины страны восточного фланга НАТО фактически создают многоуровневую систему обороны — от заборов и сенсоров на границе до противотанковых рвов, бункеров, минных полей и артиллерийских позиций.
Напомним, по данным Politico, союзники по НАТО и Канада впервые провели военные учения «Северный викинг» без участия США.