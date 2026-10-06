В США сделали заявление о вступлении Украины в НАТО: что сказал Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

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Главным приоритетом США является завершение войны в Украине, а вопрос ее вступления в НАТО пока не в повестке дня.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио во время своего визита в Рейкьявик.

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Вступление Украины в НАТО: Рубио назвал главный приоритет США

Чиновник подчеркнул, что присоединение любой страны к НАТО является процедурой, требующей достижения консенсуса и единодушной поддержки среди всех государств-членов. Учитывая это, по его словам, по вопросу членства Украины нет единого решения.

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Чиновник отметил, что ключевые усилия Белого дома сейчас направлены именно на достижение мира и завершение российско-украинского конфликта.

«Досадно, сколько жизней потеряно, но мы четко говорили: если можем помочь завершить войну, хотим играть конструктивную роль. Мы конечно следим за тенденциями и видим, что сейчас все идет не в том направлении», — заявил Марко Рубио.

Вступление Украины в НАТО — последние новости

Напомним, среди стран-членов НАТО возросло количество открыто поддерживающих будущее вступление Украины в Альянс. Это связано с признанием высокого уровня украинской армии, оборонно-промышленного комплекса и технологического сектора.

Ранее Зеленский встретился с американским президентом Дональдом Трампом и обсудил укрепление украинской противовоздушной обороны, дипломатические усилия и шаги по приближению мира.

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