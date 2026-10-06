У Путина устроили истерику из-за опрокидывания элитных войск Эстонии под границу с РФ

Эстонские военные / © Postimees

Реклама

В российской Госдуме вспыхнула волна возмущения и панических заявлений из-за решения Эстонии перебросить элитные военные подразделения поближе к границе с РФ. В Москве это расценили как провокацию и очередную эскалацию со стороны НАТО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.

Реклама

По данным издания Financial Times, Эстония окончательно передислоцировала свои элитные спецподразделения из Тапы в Йихви, всего в 50 километрах от границы с РФ. Кроме того, в Нарве строится новый военный объект, способный разместить до 1000 военнослужащих. По оценкам эстонских спецслужб, ближайшие 1–4 года являются решающими для Балтийского региона в создании эффективного сдерживания потенциальной агрессии РФ.

Реклама

Реакция со стороны российского политикума оказалась мгновенной и истерической.

Обвинения в «эскалации»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Асафов заявил, что перемещение эстонских войск якобы доказывает, что страны Балтии являются «главными зачинщиками эскалации НАТО против России».

Угрозы «ответными мерами»

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал действия Эстонии и Финляндии по укреплению границ «провокационными» и заверил, что РФ предпримет «неопределенные контрмеры».

«Элемент психологической войны»

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что подобные заявления российских чиновников являются элементом спланированной когнитивной (психологической) войны.

Реклама

Кремль намеренно искажает законные оборонные шаги стран НАТО, представляя их как «безосновательную провокацию». При этом Москва игнорирует тот факт, что именно Россия уже несколько лет ведет полномасштабную захватническую войну против Украины и регулярно угрожает европейским государствам, в том числе ядерным оружием.

В ISW подчеркивают: кроме классических военных угроз РФ продолжает вести против Европы масштабные гибридные и информационные операции, чтобы расшатать единство Альянса и запугать его членов.

«Сдерживание не работает…»

Напомним, Эстония передислоцирует ключевую бригаду из Тапы в Йихву в 50 км от российской границы в рамках новой стратегии «активной обороны».

«Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», — заявил полковник Тармо Кундла, командир Первой эстонской бригады.

Реклама

В Иихве сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат. Параллельно в приграничной Нарве строится база, рассчитанная на 1000 военнослужащих.

Стратегическая переориентация произошла после того, как эстонские военные, наблюдая за действиями России в Украине, пришли к выводу, что старая партизанская доктрина не сработает: Кремль не считается с потерями и борется за содержание захваченного, даже если все на нем уже уничтожено.

Новости партнеров

Новости партнеров