Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич / © Associated Press

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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич готовит секретную стратегию быстрой победы в случае нападения России на восточный фланг. Документ под названием «Теория победы» фокусируется на интеграции новейших технологий, в частности, недорогих дронов и систем с искусственным интеллектом.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

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«Теория победы» НАТО — в чем ее суть

По информации издания, рассекреченная версия «Теории победы» будет представлена 12 октября в Польше на фоне роста напряженности в отношениях между НАТО и Россией.

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Как сообщили знакомые с вопросом высокопоставленные представители и дипломаты, в документе будет описан возможный алгоритм действий Альянса в случае вторжения России на территорию стран НАТО. В последнее время все чаще появляются сообщения о возможных планах Москвы по поводу такого сценария.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что пока нет признаков подготовки России к традиционному военному нападению на Альянс. По его словам, Европа в то же время должна быть готова к длительным гибридным атакам.

Пресссекретарь Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл не стал раскрывать подробности стратегии, однако подчеркнул чисто оборонительный характер НАТО.

«Теория победы верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе проста: сохранить преимущество НАТО. Учитывая нестабильную и сложную глобальную среду безопасности, нам необходимо уже сейчас создать условия для сдерживания агрессии и, если потребуется, победить в случае нападения», — рассказал О’Доннелл.

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Что должна продемонстрировать подготовка «Теории победы»

Общие принципы, по которым НАТО планирует вести войну, уже известны, однако Североатлантический союз нечасто публично раскрывает детали своих подходов. Подготовка «Теории победы» должна продемонстрировать обществу готовность блока к потенциальным угрозам, а также объяснить, что стоит за решениями по увеличению оборонных расходов.

По словам источников, документ призван показать союзникам, каким образом НАТО планирует совмещать традиционные виды вооружения с новыми возможностями, активно развившимися после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. Также стратегия должна стимулировать государства-члена Североатлантического союза увеличивать оборонные инвестиции и усиливать подготовку.

В стратегии отдельно подчеркивается оборонный характер НАТО и важность недопущения непреднамеренной эскалации. В то же время, документ предусматривает совместное противодействие гибридным угрозам — агрессивным действиям, которые не переходят границу открытого вооруженного конфликта. Такой подход рассматривается как составляющая общей политики сдерживания. Демонстрация военной готовности, согласно стратегии, должна убедить потенциального противника в невозможности победы.

Как НАТО планирует останавливать Россию в случае войны

В случае непосредственного нападения Североатлантический союз планирует останавливать наступление с помощью сухопутных войск и других возможностей в рамках Восточно-Фланговой инициативы сдерживания НАТО. Концепция предполагает:

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широкое применение дешевых беспилотников,

применение систем с минимальным привлечением людей,

применение технологий наведения на основе искусственного интеллекта.

После получения необходимой свободы действий Альянс намерен нанести удары по системам командования и управления противника, что позволит быстро нанести российским силам сокрушительное поражение.

Военные расходы НАТО

На фоне войны в Украине страны НАТО, в первую очередь, европейские союзники, заметно нарастили оборонные расходы. В то же время, между ними продолжаются дискуссии о распределении ресурсов между традиционными видами вооружения, в частности танками, и новейшими технологиями, значение которых существенно возросло во время войны.

Летом США направили государствам-членам НАТО специальный опросник для оценки уровня их оборонных расходов, а также поддержки политики президента Дональда Трампа. Полученные данные должны учесть при принятии решений о планируемом сокращении американского военного присутствия и ресурсов, привлеченных к защите Европы.

Кроме того, Вашингтон поинтересовался у союзников, есть ли у них дополнительные военные силы, которые можно передать под командование НАТО для выполнения оборонных планов, разработанных Гринкевичем.

К слову, администрация США не пригласила ряд ключевых союзников (в частности, Великобританию, Францию и страны Балтии) на встречу в Польше по трансформации НАТО, инициированную Пентагоном. В узкий формат («Бергенскую группу») вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия, Нидерланды, а впоследствии может присоединиться Дания. Пентагон объясняет это выбором союзников с высокими затратами на оборону и готовностью к практическим шагам, однако в Европе требуют объяснений из-за опасений раскола Альянса на «хороших» и «плохих» и создания напряженности внутри НАТО.

Российская агрессия против НАТО — предупреждение экспертов

Напомним, по словам польского аналитика Мацея Коровая, Россия готовит масштабные провокации и диверсии против стран Балтии (Эстонии, Литвы и Латвии), чтобы расшатать единство НАТО и принудить Запад к выгодным для себя переговорам. Кремль может устроить инцидент с массовыми жертвами под чужим флагом, после чего рассчитывает перейти к открытому ядерному шантажу — например, осуществить упреждающий ядерный взрыв на Балтике, чтобы потребовать разделения мира на сферы влияния и проигнорировать интересы Украины.

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