Не выливайте воду после варки картофеля: зачем она может понадобиться дома

Картофельный отвар

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Картофельный отвар — это вода, которая остается после варки картофеля. Обычно ее советуют не выливать, а после охлаждения использовать для поливки растений, если во время приготовления не добавляли соль.

Однако это не единственное применение жидкости, обычно сразу попадающей в раковину. Есть еще один менее очевидный бытовой способ, для которого требуются только охлажденный отвар и мягкая салфетка.

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Где можно использовать картофельный отвар

Охлажденной водой после варки картофеля можно протирать стеклянные поверхности, в частности стекло душевой кабины. Такой способ подходит, прежде всего, для легких повседневных загрязнений на гладком стекле. Картофельный отвар может пригодиться, когда на стекле есть небольшие следы и его нужно быстро освежить.

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Почему картофельная вода помогает очистить стекло

При варке часть крахмала переходит из картофеля в воду. Поэтому отвар становится мутным, а иногда и немного вязким. Именно крахмал в такой воде поможет убрать легкие загрязнения с гладкой поверхности. В то же время, его действие достаточно мягкое, поэтому речь идет именно о дополнительном домашнем способе очистки, а не о замене специализированных средств.

Как правильно помыть стекло картофельным отваром

Для уборки нужно использовать только отвар от картофеля, который варили без соли, растительного масла, масла, специй и других добавок. Жидкость должна полностью остыть.

Дальше порядок таков:

смочите мягкую салфетку из микрофибры в охлажденном отваре;

протрите стеклянную поверхность;

промойте ее чистой водой;

тщательно вытрите стекло насухо.

Последний этап пропускать не следует. Если дать картофельной воде самостоятельно высохнуть на стекле, крахмал может оставить мутную пленку и разводы. Поэтому отвар не нужно наносить толстым слоем и оставлять надолго — после протирания его следует смыть.

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С какими загрязнениями этот способ не справится

Важнейшее ограничение касается белого жесткого налета, который часто появляется на стекле душевой кабины. Он образуется из-за минералов, остающихся после высыхания жесткой воды. Картофельный отвар не является средством для удаления известкового налета. Если на стекле уже есть твердый белый осадок, необходимо средство от известкового налета, которое подходит для конкретной поверхности.

Не стоит рассчитывать на картофельную воду и в случае толстого жирного слоя от косметики или мыла, устаревшей грязи или плесени. Для таких загрязнений необходимы средства, предназначенные именно для соответствующей проблемы.

Можно ли хранить картофельный отвар для уборки

Специально готовить его впрок не нужно. В воде после варки картофеля остаются органические вещества, а сам он не содержит консервантов. Для уборки отвар советуют использовать свежим, лучше всего в тот же день после охлаждения. Если он долго простоял при комнатной температуре, использовать его уже не стоит.

Следовательно, воду после варки картофеля можно не спешить выливать. Но важно понимать ее возможности, она подходит для легкого ухода за стеклянными поверхностями, а не для удаления сложного налета или устаревшей грязи.

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