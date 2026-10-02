Почему стоит закрывать крышку унитаза: что говорят сантехники, ученые и фэн-шуй

Нужно закрывать крышку унитаза

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Закрывать крышку унитаза советуют по разным причинам. Одни связаны с гигиеной и риском засорений, другие с фэн-шуй и бытовыми поверьями. Поэтому важно различать практические аргументы и символические представления.

Что говорят сантехники

С точки зрения сантехники главное преимущество закрытой крышки очень простое — она не дает посторонним вещам случайно попасть в унитаз.

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Сантехники предупреждают, что причиной засоров нередко становятся зубные щетки, расчески, украшения, небольшие детские игрушки и другие предметы, падающие в открытую чашу. Именно поэтому они советуют держать крышку закрытой, особенно если над унитазом есть полки или дома живут маленькие дети.

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Если такой предмет случайно смоется, он может застрять в сифоновой части унитаза или далее в трубе. Тогда обычного вантуза может быть недостаточно и придется вызвать сантехнику.

Закрытая крышка полезна, если дома есть животные

Есть еще одна бытовая причина. Открытая чаша может заинтересовать кота или собаку, особенно если животное привыкло искать воду в разных местах.

Закрытая крышка ограничивает доступ к воде в унитазе и одновременно уменьшает риск, что домашний любимец сбросит туда какую-нибудь вещь.

Что говорят ученые: что происходит во время смывания

При смывании вода движется с большой скоростью и образует мелкие капли и аэрозоль, часть которого может выходить из чаши. Это явление хорошо известно исследователям и получило название «туалетный шлейф».

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Но здесь важный нюанс: утверждение «закрыл крышку — и бактерии больше не разлетаются» слишком упрощенно.

Исследование, опубликованное в 2024 году в American Journal of Infection Control, показало, что закрытая крышка не предотвратила вирусное загрязнение поверхностей в ванной комнате. Количество вирусных частиц на поверхностях после смывания существенно не зависело от того, была открыта или закрыта крышка.

Более новое исследование влияния промежутка между сиденьем и чашей показало, что закрытая крышка может уменьшать выход биоаэрозоля, но не перекрывает его полностью. Частицы выходят через промежуток между сиденьем и чашей, а при увеличении этого промежутка их количество растет.

Поэтому закрывать крышку перед смыванием имеет смысл как дополнительную привычку, но рассчитывать только на нее не стоит.

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Что важнее самой крышки

Исследования показывают, что для гигиены ванной комнаты гораздо важнее регулярно очищать унитаз и поверхности рядом с ним.

В исследовании 2024 года, опубликованном в American Journal of Infection Control, использование дезинфицирующего средства при чистке чаши уменьшило вирусное загрязнение воды более чем на 99,99%, а щетки — на 97,64%. В то же время положение крышки при смывании существенно не повлияло на загрязнение поверхностей в ванной комнате.

Поэтому практичная схема проста, крышку можно опускать перед смыванием, но после этого все равно нужно регулярно мыть унитаз, сиденье, кнопку или рычаг смыва и другие поверхности, которые часто касаются руками.

Что говорят эксперты фэн-шуй

В фэн-шуй туалеты, раковины и стоки символически связывают с оттоком энергии. Практикиня фэн-шуй Максин Маккензи советует держать крышку унитаза закрытой, а ванную комнату — чистой и ухоженной. Она объясняет это тем, что стоки в фэн-шуй символизируют отток энергии, особенно если ванная расположена в зоне, связываемой с благополучием.

Отсюда и происходит популярное представление, что открытая крышка унитаза якобы способствует «утечке» изобилия из дома. Однако это символическая трактовка, а не научно доказанное влияние на финансы.

В то же время источники, разбирающие историю фэн-шуй, отмечают, что утверждение о «смывании денег» скорее современное популярное толкование, а не универсальное правило классического фэн-шуй.

Нужно ли закрывать крышку

Такую привычку можно считать полезной прежде всего по практическим причинам. Закрытая крышка не дает мелким предметам случайно упасть в чашу, что снижает риск засорения. Перед смыванием она также может частично ограничивать распространение капель, хотя полностью остановить аэрозоль не способна.

А объяснение об «утечке денег» относится к фэн-шуй и поверьям. Верить в него или нет — личное дело, но даже без эзотерики причин опускать крышку после использования унитаза достаточно.

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