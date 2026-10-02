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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Власти Киева созывают срочное совещание из-за ситуации с мостами — что известно

Вопросы движения транспорта в Киеве, в частности по мостам, должны рассмотреть на заседании Совета обороны города 2 октября.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ атакует мосты в столице

РФ атакует мосты в столице / © Reuters

В Киеве срочно созывается Совет обороны.

Об этом сообщила спикер Киевской городской военной администрации (КГВА) Екатерина Поп в эфире телеканала «Ми-Україна».

По его итогам должны определить, как будет организовано движение по мостам столицы в ближайшую неделю.

Ситуация с мостами в Киеве что известно

Российские войска атаковали Южный мост в Киеве, из-за чего пришлось временно ограничить движение по переправе. Затруднения возникли также на мосту Патона и на мосту Метро. В результате этого 2 октября образовались огромные пробки, а некоторые люди были вынуждены добираться с одного берега столицы на другой пешком.

В Киеве из-за ограничения движения изменилась ситуация на трех мостах через Днепр:

  • Южный мост полностью закрыт для движения транспорта по обе стороны.

  • На мосту Метро движение в направлении с левого на правый берег частично ограничили, транспорт пропускают по одной полосе.

  • На мосту Патона полностью ограничили движение транспорта с правого на левый берег.

  • Автобусы №22, 91, 51, 55, 115 и 118-Д курсируют через Дарницкий мост. Изменено движение троллейбусов: маршрут №43: Кибернетический центр — площадь Лыбидская; маршрут №50: ул. Милославская — Дарницкая площадь. Автобус №1-М курсирует через Подольский мост.

Что предшествовало

1 октября Россия дважды ударила по Южному мосту. Утром 2 октября городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о новом попадании в Южный мост.

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