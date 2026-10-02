«Придется плыть»: Сеть взорвалась мемами из-за ситуации с мостами Киева

Мемы о Южном мосту

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В результате российских атак на Южный мост украинцам уже второй день подряд частично приходится добираться на работу или до ближайшей остановки транспорта на правом берегу пешком.

Поэтому в Сети появляются новые мемы, связанные с актуальной ситуацией в столице. Большое количество киевлян даже в такой трудный период не упускает возможности пошутить.

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Мемы о правом и левом берегах Киева после российских атак

В трудные дни после российских ударов киевляне начали шутить о том, что с левого на правый берег и наоборот придется плыть.

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«В связи со сложной ситуацией с мостами — левый берег переезжает на правый», — пишут паблики.

Далее украинцы начали генерировать десятки мемов с помощью искусственного интеллекта и предлагать свои варианты благоустройства и передвижения между берегами столицы:

Предлагают использовать водные лыжи, катамараны, sup-борды и все, что плывет. Среди вариантов даже мини-лодки, которые, к слову, используют как общественный транспорт во многих странах Европы.

РФ атакует Южный мост в Киеве: главное

Напомним, россияне начали оснащать реактивные дроны типа «Герань» 40-килограммовыми кумулятивными боеголовками, способными пробивать закаленную сталь и бетон. По данным экспертов и отчетов Института изучения войны (ISW), такая тактика направлена на разрушение критической инфраструктуры, в частности, Южного моста в Киеве и линий электропередачи.

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Несмотря на атаки 1 и 2 октября, в результате которых пострадал ограждение моста и было временно ограничено движение метрополитена, специалисты не обнаружили критических повреждений конструкции, а движение транспорта быстро восстановили.

Аналитики ISW и военные специалисты отмечают, что кумулятивные заряды позволяют врагу методично бить по уязвимым местам, однако Южный мост остается крепким сооружением. Чтобы полностью вывести его из строя и помешать ремонтным работам, оккупантам понадобится серия высокоточных повторных ударов в сжатые сроки.

Политолог Вадим Денисенко считает удары по Южному мосту свидетельством смены российской тактики и нарушением негласного правила по взаимному воздержанию от атак на мосты через Днепр и Крымский мост. По его мнению, Москва проводит «эксперимент» по выведению из строя мостовых конструкций реактивными дронами, выбрав для атаки символическую дату — День защитников и защитниц Украины.

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