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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Дочь Гвинет Пэлтроу впервые вышла на подиум: как выглядит 22-летняя Эппл Мартин

Дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена Coldplay Криса Мартина дебютировала на подиуме во время Недели моды в Париже.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Эппл Мартин

Эппл Мартин / © Getty Images

22-летняя Эппл Мартин стала одной из моделей показа Chloé весна-лето 2027. На подиум она продемонстрировала романтичный образ в эстетике бохо — длинное белое платье с перфорацией, рюшами и объемными рукавами. Наряд дополнили коричневые босоножки на платформе.

Эппл Мартин / © Getty Images

Эппл Мартин / © Getty Images

Светлые волосы Эппл уложили мягкими волнами, а в макияже сделали ставку на естественность.

Отметим, Эппл постепенно строит карьеру в фэшн-индустрии. В прошлом году она появилась в рекламной кампании Gap вместе с матерью, а позже стала лицом Chloé. Также дочь Пэлтроу сотрудничала с брендом Self-Portrait и появлялась в модных изданиях.

Девушка редко дает интервью и не стремится постоянно находиться в центре внимания, однако в последние годы все чаще появляется на крупных модных мероприятиях. Теперь к ее модельному опыту добавился и первый выход на профессиональный подиум.

Напомним, среди гостей этого показа была замечена немецкая супермодель и звезда 90-х — 56-летняя Клаудия Шиффер. Она пришла на шоу в белом костюме и кружевном боди с глубоким декольте.

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