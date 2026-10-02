Почему морские выдры плавают на спине с лапками на груди: причина удивит

Выдра / © Unsplash

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Морские выдры или каланы — настоящие любимцы людей из-за своего забавного поведения. Однако их привычка плавать на спине с прижатыми к груди лапками — это не просто попытка выглядеть мыло. На самом деле, такая поза помогает им сохранять тепло в ледяной океанской воде.

Об этом сообщило издание Bored Panda.

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Как выдры сохраняют тепло в ледяной воде

В отличие от китов или тюленей, каланы не имеют толстого слоя жира, защищающего от холода. Выживать в ледяном океане им помогает очень густой мех — он удерживает прослойку воздуха у кожи и не дает воде ее заморозить.

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Но на лапах у каланов меха гораздо меньше, поэтому они быстро замерзают. Поднимая лапки над водой и прижимая их к животу, выдры просто греются. Это очень похоже на то, как человек прячет замерзшие руки в кармане.

Секреты ухода за мехом и колоссальный аппетит

Уход за мехом занимает в выдр много времени. Они постоянно растирают его, скручивают и буквально вдувают в него воздух. Если шерсть пачкается или слипается, она перестает держать воздушный слой и больше не защищает животное от холода.

Чтобы сохранять тепло, каланам нужно очень много энергии. Из-за быстрого обмена веществ они ежедневно съедают пищи на четверть собственного веса — в основном питаются морскими ежами, крабами, моллюсками и мидиями.

Действительно ли морские выдры держатся за лапы во время сна

Популярное мнение о том, что каланы всегда держатся за кавычки во время сна, чтобы их не унесло течением, благодаря интернету стало преувеличенным. Животные действительно отдыхают группами, и ученые иногда замечают, как отдельные особи держат друг друга.

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Однако обычно они просто держатся близко, касаются телами и легонько подгребают, а не образуют одну сплошную цепочку.

Чтобы не заплыть далеко во время сна, каланы используют водоросли. Они просто заворачиваются в листья ламинарии, которые работают как настоящий якорь и не дают течению отнести их в открытый океан. А маленькие видренята обычно спят прямо на животе у мамы, крепко держась за нее.

Морские выдра очень изобретательны в быту и при поиске пищи. Они обычно едят плавая на спине и держа добычу передними лапами. А для раскалывания твердых панцирей крабов или моллюсков используют плоские камни.

Кроме того, под предплечьями у них есть специальные складки кожи, которые работают как карманы для хранения пищи или любимого камешка. Все эти волшебные привычки — от объятий до заворачивания в водоросли — это не просто милое поведение, а умные приспособления, которые помогают каланам согреться, пообедать и оставаться в безопасности во время сна.

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Напомним, глубоко в водах у Маврикия в Индийском океане ученые обнаружили новый вид крошечной акулы-фонарика. Длина найденной особи составляет всего 21,5 сантиметра, поэтому она может оказаться одной из самых маленьких акул в мире.

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