Доисторические морские хищники могли приплывать к берегу, чтобы блевать: новое открытие ученых

Плезиозавр / © Associated Press

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Ученые обнаружили окаменевшие остатки рвоты доисторических морских хищников, живших около 160 миллионов лет назад. Исследователи предполагают, что плезиозавры могли подплывать поближе к берегу, чтобы избавиться от непереваренных остатков своей пищи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Необычные окаменелости обнаружили во время бурения вблизи норвежского газового месторождения Тролль, примерно в 50 километрах от современного побережья Норвегии. Речь идет о 20 фрагментах так называемых регургиталитов — окаменевших масс, образовавшихся после того, как животные отрыгнули непереваренные остатки пищи.

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Что нашли в окаменевшей рвоте

Палеонтолог Дирк Кнауст из компании Equinor исследовал найденные образцы и обнаружил в них остатки различных моллюсков и других морских организмов с твердыми оболочками.

Ученый предполагает, что плезиозавры питались ими на морском дне. Мягкие части добычи переваривались, тогда как твердые оболочки накапливались в желудке, после чего животные избавлялись от рвоты.

По словам исследователя, плезиозавры могли приближаться к мелководью после охоты, чтобы отдохнуть или поспать. Именно тогда они, вероятно, и отрыгивали непереваренные остатки.

Почему это удивило ученых

Самое интересное, что окаменелости нашли в районе древней речной дельты, где вода была менее соленой. В то же время моллюски, остатки которых оказались в окаменевшей рвоте, нуждались в стабильном уровне солености и вряд ли могли жить там в большом количестве.

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Поэтому исследователи предполагают, что плезиозавры могли переносить добычу из более стабильных морских районов поближе к берегу, а уж там избавляться от твердых остатков.

Самих плезиозавров считают одними из самых успешных морских хищников юрского периода. Представители группы криптоклидидов могли достигать примерно 4-8 метров в длину.

Как рвота превратилась в окаменелости

По словам исследователей, эти остатки сохранились благодаря тому, что были очень плотными и покрытыми слизью. Большинство подобных образований, вероятно, размывали волны и приливы, однако некоторые быстро накрывались осадочными породами.

Часть останков попала в норы ракообразных на морском дне, где также могла частично сохраниться.

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Для палеонтологов такие находки имеют особую ценность, ведь окаменевшая рвота и ископаемые экскременты позволяют буквально заглянуть в рацион давно вымерших животных.

Исследователи отмечают, что определить происхождение этих останков поначалу было непросто. Однако их размер и состав помогли исключить мелких хищников, акул и крокодилов. Наиболее вероятными «авторами» доисторической рвоты оказались именно плезиозавры.

Не исключено, что подобные находки могут ожидать исследователей и в других местах. В частности, ученые предполагают, что остатки плезиозавровой рвоты могут находиться и на знаменитом Юрском побережье Великобритании.

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