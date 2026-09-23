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Доисторические морские хищники могли приплывать к берегу, чтобы блевать: новое открытие ученых
Размеры окаменевших образований варьируются от грецкого ореха до манго.
Ученые обнаружили окаменевшие остатки рвоты доисторических морских хищников, живших около 160 миллионов лет назад. Исследователи предполагают, что плезиозавры могли подплывать поближе к берегу, чтобы избавиться от непереваренных остатков своей пищи.
Об этом пишет Daily Mail.
Необычные окаменелости обнаружили во время бурения вблизи норвежского газового месторождения Тролль, примерно в 50 километрах от современного побережья Норвегии. Речь идет о 20 фрагментах так называемых регургиталитов — окаменевших масс, образовавшихся после того, как животные отрыгнули непереваренные остатки пищи.
Что нашли в окаменевшей рвоте
Палеонтолог Дирк Кнауст из компании Equinor исследовал найденные образцы и обнаружил в них остатки различных моллюсков и других морских организмов с твердыми оболочками.
Ученый предполагает, что плезиозавры питались ими на морском дне. Мягкие части добычи переваривались, тогда как твердые оболочки накапливались в желудке, после чего животные избавлялись от рвоты.
По словам исследователя, плезиозавры могли приближаться к мелководью после охоты, чтобы отдохнуть или поспать. Именно тогда они, вероятно, и отрыгивали непереваренные остатки.
Почему это удивило ученых
Самое интересное, что окаменелости нашли в районе древней речной дельты, где вода была менее соленой. В то же время моллюски, остатки которых оказались в окаменевшей рвоте, нуждались в стабильном уровне солености и вряд ли могли жить там в большом количестве.
Поэтому исследователи предполагают, что плезиозавры могли переносить добычу из более стабильных морских районов поближе к берегу, а уж там избавляться от твердых остатков.
Самих плезиозавров считают одними из самых успешных морских хищников юрского периода. Представители группы криптоклидидов могли достигать примерно 4-8 метров в длину.
Как рвота превратилась в окаменелости
По словам исследователей, эти остатки сохранились благодаря тому, что были очень плотными и покрытыми слизью. Большинство подобных образований, вероятно, размывали волны и приливы, однако некоторые быстро накрывались осадочными породами.
Часть останков попала в норы ракообразных на морском дне, где также могла частично сохраниться.
Для палеонтологов такие находки имеют особую ценность, ведь окаменевшая рвота и ископаемые экскременты позволяют буквально заглянуть в рацион давно вымерших животных.
Исследователи отмечают, что определить происхождение этих останков поначалу было непросто. Однако их размер и состав помогли исключить мелких хищников, акул и крокодилов. Наиболее вероятными «авторами» доисторической рвоты оказались именно плезиозавры.
Не исключено, что подобные находки могут ожидать исследователей и в других местах. В частности, ученые предполагают, что остатки плезиозавровой рвоты могут находиться и на знаменитом Юрском побережье Великобритании.
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