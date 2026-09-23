Конец вечного спора: ученые разгадали давнюю загадку о яйце и курице

Ученые выяснили, кто был первым — яйцо или курица / © Фото из открытых источников

Реклама

Вопрос о том, что было первым – курица или яйцо, возник задолго до современной науки и остается популярной логической загадкой. С точки зрения эволюции ответ однозначен: яйца существовали за сотни миллионов лет до появления кур , а первая настоящая курица также вылупилась из яйца.

Об этом пишет AOL, рассматривая давнюю загадку с точки зрения эволюционной биологии.

Реклама

Яйца появились задолго до кур

Еще древнегреческие философы использовали вопрос о курице и яйце в качестве примера замкнутого парадокса. Если курица вылупляется из яйца, то яйцо должно появиться раньше, но если яйцо откладывает курица – возникает противоположная проблема.

Реклама

Наука позволяет выйти из этого круга, если посмотреть на историю жизни на Земле в масштабах сотен миллионов лет. Яйцекладные животные существовали примерно 540 миллионов лет назад , в то время как птицы и тем более домашние куры появились значительно позже.

Яйца откладывали рептилии, рыбы и предки современных птиц задолго до того, как на планете появились куры. Именно яйцо как способ защитить эмбрион и обеспечить его развитие является очень древним эволюционным изобретением.

Первая курица тоже вылупилась из яйца

Есть еще один способ взглянуть на эту загадку. Домашняя курица, или Gallus gallus domesticus , не возникла в природе в один конкретный момент – она сформировалась в результате постепенных генетических изменений своих предков.

Ее ближайшим диким родственником считают красную джунглевую курицу, которая и сегодня обитает в лесах Юго-Восточной Азии. Одомашнивание кур началось примерно 8 тысяч лет назад , а поколение за поколением их геном изменялся.

Реклама

Поэтому не существовало момента, когда одна птица вдруг перестала быть «почти курицей» и стала первой курицей. При этом две птицы, которые еще не были полностью такими, как современные куры, могли отложить яйцо с новой комбинацией генов.

Именно из такого яйца, согласно эволюционной логике, и могла вылупиться первая настоящая курица. То есть даже если говорить именно о курином яйце , оно могло появиться раньше курицы, которая из него вылупилась.

Почему яйцо гораздо старше курицы

Эволюционная история яйца вообще намного длиннее истории птиц. Задолго до появления кур яйца уже являлись способом размножения для многих групп животных.

Речь идет не только о жесткой скорлупе, которую мы ассоциируем с куриным яйцом. Биологические механизмы развития зародыша внутри защитной среды формировались постепенно и имеют очень древнее происхождение.

Реклама

Поэтому курица в этой истории оказывается лишь одним из позднейших этапов огромной эволюционной цепи. Яйцо не было «изобретением» кур — они унаследовали уже давно сложившийся способ воспроизводства.

Что же было первым — курица или яйцо

Если вопрос рассматривать с позиции эволюционной биологии, ответ прост: первым было яйцо .

Яйца существовали миллионы лет до появления кур, а самая первая курица, если определять ее как отдельный вид, также должна появиться в яйце. Давний парадокс возникает только тогда, когда мы представляем появление курицы и яйца как два отдельных события без длительной эволюционной истории между ними.

На самом деле природа не работает по принципу «до» и «после» для двух четко обособленных видов. Новые виды формируются постепенно, поколение за поколением, поэтому первая курица стала результатом процесса, начавшегося задолго до появления самой курицы.

Напомним, акула научилась задерживать дыхание и гулять по суше . Эта удивительная рыба способна не только быстро плавать, но и ловко лазить по камням во время отливов, ища добычу в теплых мелководных лужах.

Новости партнеров