Почему птицы не вымерли вместе с динозаврами после падения метеорита — новая версия

Птицы выжили после падения астероида / © Pixabay

Реклама

Птицы — единственная группа динозавров, дожившая до наших дней. Древнейшей известной птицей считается археоптерикс, живший 150 миллионов лет назад. Пернатые продолжали эволюционировать и сосуществовать с другими динозаврами почти 100 миллионов лет.

Об этом пишет журнал Current Biology.

Реклама

После падения Чикшулубского метеорита на Землю 66 миллионов лет назад почти все динозавры, включая практически все птицы, вымерли. Однако одна группа, веерохвостых птиц (Neornithes), уцелела, а также все современные пернатые — их потомки. Но почему выжила эта небольшая группа птиц, до сих пор оставалось непонятным.

Реклама

Самая окаменелость была обнаружена в 2016 году во время полевых исследований на северо-востоке штата Монтана. Сканирование позволило ученым обнаружить в копролите динозавра многочисленные перья, крошечные чешуйки и кости конечностей птицы из отряда гесперорнисовидных — группы вымерших не летающих водоплавающих птиц.

Поскольку кости и перья были найдены вместе, логично предположить, что перья принадлежали именно этой птице. Одно объемное контурное перо сохранилось хорошо, что позволило исследователям тщательно его изучить.

Исследователи предполагают, что такое устройство оперения могло влиять на способность сохранять тепло, переживать резкие изменения температуры и приспосабливаться к новой среде после катастрофы.

Ранее ученые называли другие причины, по которым некоторые птицы выжили после катастрофы 66 миллионов лет назад. Так, по мнению палеонтологов, пернатым помогли маленькие размеры (они могли укрыться в норах или дуплах), а также способность питаться семечками и мелкими насекомыми в условиях.

Реклама

Напомним, ученые обнаружили в месторождении ископаемых останков в Таиланде фрагмент позвонка, позволивший им идентифицировать новый вид гигантских динозавров.

Новости партнеров