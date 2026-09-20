Птахи вижили після падіння астероїда / © Pixabay

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Птахи — єдина група динозаврів, яка дожила до наших днів. Найдавнішим відомим птахом вважається археоптерикс, який жив 150 мільйонів років тому. Пернаті продовжували еволюціонувати та співіснувати з іншими динозаврами протягом майже 100 мільйонів років.

Про це пише журнал Current Biology.

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Після падіння метеорита Чікшулуба на Землю 66 мільйонів років тому майже всі динозаври, включаючи практично всіх птахів, вимерли. Проте одна група, віялохвостих птахів (Neornithes), вціліла, а також всі сучасні пернаті — їхні нащадки. Але чому вижила саме ця невелика група птахів, досі залишалося незрозумілим.

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Сама скам’янілість була виявлена ​​2016 року під час польових досліджень на північному сході штату Монтана. Сканування дозволило вченим виявити в копроліті динозавра численні пір’я, крихітні лусочки та кістки кінцівок птаха з загону гесперорнісоподібних — групи вимерлих водоплавних птахів, що не літають.

Оскільки кістки та пір’я були знайдені разом, логічно припустити, що пір’я належало саме цій птиці. Одне об’ємне контурне перо збереглося добре, що дозволило дослідникам його ретельно вивчити.

Дослідники припускають, що така будова оперення могла впливати на здатність зберігати тепло, переживати різкі зміни температури та пристосовуватися до нового середовища після катастрофи.

Раніше вчені називали інші причини, чому деякі птахи вижили після катастрофи 66 мільйонів років тому. Так, на думку палеонтологів, пернатим допомогли маленькі розміри (вони могли сховатися в норах або дуплах), а також здатність харчуватися насінням і дрібними комахами в умовах.

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Нагадаємо, учені виявили у родовищі викопних останків у Таїланді фрагмент хребця, який дав їм змогу ідентифікувати новий вид гігантських динозаврів.

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