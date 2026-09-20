Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заниматься тем, что приносит удовольствие

Листья в каплях дождя / © Credits

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Необходимо заниматься только тем, что приносит удовольствие, тогда работа вызовет исключительно позитивные эмоции, а день пройдет незаметно.

Можно — и нужно! — оказывать близким людям знаки своего внимания: например, дарить подарки — недорогие, но памятные и значимые.

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Овен

Не стоит противопоставлять эмоциональным всплескам окружающих вас людей собственную психологическую неустойчивость — ничем хорошим это не закончится, так постарайтесь не обращать внимания на чужие выходки

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Телец

Нежелание что-либо делать, которое может накрыть вас в этот день, необходимо игнорировать — из-за него можно будет упустить важный профессиональный шанс, который перехватят менее ленивые коллеги.

Близнецы

Солидный запас созидательной энергии, который отпустят вам сегодня звезды, позволит выполнить и перевыполнить составленный на день рабочий план, главное — не отвлекаться на перекуры и телефонные разговоры.

Рак

Начать сегодня новое дело — самый «лучший» способ его завалить, поэтому от любых начинаний, как бы вам ни хотелось за них приняться, необходимо отказаться, а день посвятить подтягиванию старых «хвостов».

Лев

Проект, которым вы сейчас занимаетесь, может неожиданно застопориться по независящим от вас причинам — не стоит искусственным образом ускорять процесс, уже завтра все наладится как будто бы само по себе.

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Дева

«Окно» в работе, которое неожиданно образуется у представителей знака в этот день, желательно посвятить своей семье: например, если позволит погода, устроить пикник, а если нет — семейный ужин в уютной обстановке.

Весы

Возможно, проект, которым вы заняты в данный момент, начал развиваться в направлении, далеком от задуманного: чтобы не перечеркнуть все, что вы успели сделать, , нужно остановиться и исправить совершенные ошибки.

Скорпион

Быстрая утомляемость, не дающая полноценно работать в последнее время, рассеется сама по себе — у вас как будто бы откроется второе дыхание, которое позволит переделать массу дел и при этом при этом не устать.

Стрелец

Посвятив первую половину дня профессиональной деятельности, после обеда постарайтесь уделить время себе –например, посетите салон красоты, пройдитесь по магазинам или просто почитайте книгу в одиночестве.

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Козерог

Не стоит оставлять без внимания знаки, которые будет посылать вам в этот день судьба — в них могут содержаться важные подсказки, следуя которым можно качественно изменить свою нынешнюю жизнь к лучшему.

Водолей

Ни при каких условиях нежелательно допускать сомнений в правильности своих — прежде всего, профессиональных — действий: это может привести к серьезной потере энергии, которая необходима для работы и хлопот по дому.

Рыбы

Сегодня на глаза начальству лучше без крайне необходимости не попадаться: оно может решить, что вы болтаетесь без дела, и нагрузит вас дополнительной работой, в которой у вас и так недостатка нет.

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