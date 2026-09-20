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Королева Рания в ярком платье с бантом и белых туфлях на встрече с президентской четой Чехии
Королевская чета Иордании приехала с визитом в Чехию.
Президент Чехии Петр Павел и его супруга Ева встретили короля Иордании Абдаллу II и королеву Ранию в Пражском Граде в Праге во время их официального визита в страну.
Королева Рания появилась на этой встрече в красном платье-футляре длины миди из эластичной шерсти с акцентом в виде банта на талии от Сarolina Herrera, обула белые кожаные туфли-лодочки от Сhristian Louboutin, а в руках держала сумку из кожи миниатюрного размера от Givenchy, которая отлично дополняла ее яркий образ.
Ее Величество сделала стильную укладку легкими волнами, а также макияж и светлым маникюр, а у нее на запястье был золотой браслет.
Несколькими днями ранее королева с мужем-королем была в Париже, где она посетила Елисейский дворец в платье-рубашке с рукавами длиной три четверти и с сумкой Bottega Veneta.