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Категория
Общество
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Королева Рания в ярком платье с бантом и белых туфлях на встрече с президентской четой Чехии

Королевская чета Иордании приехала с визитом в Чехию.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Рания и первая леди Чехии Ева Павлова

Королева Рания и первая леди Чехии Ева Павлова / © Getty Images

Президент Чехии Петр Павел и его супруга Ева встретили короля Иордании Абдаллу II и королеву Ранию в Пражском Граде в Праге во время их официального визита в страну.

Королева Рания появилась на этой встрече в красном платье-футляре длины миди из эластичной шерсти с акцентом в виде банта на талии от Сarolina Herrera, обула белые кожаные туфли-лодочки от Сhristian Louboutin, а в руках держала сумку из кожи миниатюрного размера от Givenchy, которая отлично дополняла ее яркий образ.

Король Абдалла II и президент Чехии Петр Павел, королева Рания и первая леди Ева Павлова / © Getty Images

Король Абдалла II и президент Чехии Петр Павел, королева Рания и первая леди Ева Павлова / © Getty Images

Ее Величество сделала стильную укладку легкими волнами, а также макияж и светлым маникюр, а у нее на запястье был золотой браслет.

Королева Рания и первая леди Ева Павлова / © Getty Images

Королева Рания и первая леди Ева Павлова / © Getty Images

Несколькими днями ранее королева с мужем-королем была в Париже, где она посетила Елисейский дворец в платье-рубашке с рукавами длиной три четверти и с сумкой Bottega Veneta.

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