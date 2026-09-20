Королева Ранія в яскравій сукні з бантом і білих туфлях на зустрічі з президентським подружжям Чехії

Королева Ранія та перша леді Чехії Єва Павлова / © Getty Images

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Президент Чехії Петро Павло та його дружина Єва зустріли короля Йорданії Абдаллу II та королеву Ранію у Празькому Граді у Празі під час їхнього офіційного візиту до країни.

Королева Ранія з'явилася на цій зустрічі в червоній сукні-футлярі довжини міді з еластичної вовни з акцентом у вигляді банта на талії від Сarolina Herrera, взула білі шкіряні туфлі-човники від Сhristian Louboutin, а в руках тримала сумку зі шкіри мініатюрного розміру від Givenchy, яка чудово доповнює її яскравий образ.

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Король Абдалла II та президент Чехії Петро Павло, королева Ранія та перша леді Єва Павлова / © Getty Images

Її Величність зробила стильне укладання легкими хвилями, а також макіяж та світлим манікюром, а у неї на зап'ясті був золотий браслет.

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Королева Ранія та перша леді Єва Павлова / © Getty Images

Декількома днями раніше королева з чоловіком-королем була в Парижі, де вона відвідала Єлисейський палац у сукні-сорочці з рукавами довжиною три чверті і з сумкою Bottega Veneta.

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