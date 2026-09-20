Виграв 70 тис. фунтів, але віддав усе: чому переможець реаліті-шоу несподівано відмовився від призу

70 тис. фунтів стерлінгів Фото ілюстративне / © flickr.com

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Переможець першого сезону британського реаліті-шоу Big Brother Крейг Філліпс закликав продовжити збір коштів для 18-річної Джоанн Гарріс, яка потребувала життєво необхідної пересадки серця та легень. Чоловік вирішив передати на її лікування весь свій приз — 70 тис. фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у independent.

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Крейг Філліпс переміг у шоу після голосування глядачів Channel 4. За нього віддали голоси 3 539 683 людини, а загалом за фіналістів було подано 7,7 млн голосів.

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Філліпс заявив, що готовий брати участь у благодійних заходах та робити все можливе, щоб зібрати решту необхідної суми. Для операції в США було потрібно близько 250 тисяч фунтів стерлінгів.

«Ми дуже близькі до того, щоб зібрати гроші, але ще не настільки близькі, як хотілося б», — сказав він.

За словами Філліпса, на той момент вдалося зібрати близько 100 тис. фунтів, включно з його призовими. Він також розповів, що разом із родиною готовий брати участь у благодійних заходах.

«Я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти їй, але мені потрібна підтримка преси та громадськості у Великій Британії», — заявив переможець Big Brother.

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Крейг зустрів Джоанн після перемоги

Джоанн Гарріс із Шрусбері багато років була другом родини Філліпса. Він назвав 18-річну дівчину «унікальною молодою людиною» та розповів, що давно був із нею близький.

Джоанн чекала на Крейга біля будинку Big Brother, коли він вийшов після оголошення результатів.

«Було чудово побачити її і мати можливість віддати їй гроші, які я виграв», — сказав він.

Філліпс зазначив, що не був упевнений, чи зможе Джоанн прийти на зустріч, оскільки вона була нездорова. За день або два до фіналу він попросив організаторів шоу дозволити йому побачитися з дівчиною, якщо її стан це дозволятиме.

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За словами Філліпса, Джоанн потребувала операції, яку не могли провести у Великій Британії, тому родина прагнула доправити її до США.

«Я сподіваюся, що мине лише кілька місяців, перш ніж ми зможемо доправити її до Америки на операцію, яку їй, на жаль, не можуть зробити в цій країні», — сказав він.

Як завершився перший сезон Big Brother

Крейг Філліпс переміг у першому сезоні британського Big Brother. У фіналі він обійшов колишню стажерку-черницю Анну Нолан, 29 років, і батька трьох дітей Даррена Ремсі, 23 роки.

Шоу стало великим телевізійним успіхом Channel 4. Під час фіналу аудиторія програми сягала 8,2 млн глядачів, а пізніший ефір дивилися до 10 млн людей. Частка аудиторії в одному з часових відрізків становила 56,5%.

Після виходу з шоу Анна Нолан розповіла, що провела ніч у готелі зі своєю дівчиною Танею. Вона заявила, що планує відпочити кілька тижнів, а потім вирішити, чим займатися далі. До участі в Big Brother Нолан працювала в магазині скейтбордів і зазначила, що її робоче місце залишається за нею.

За словами Нолан, попереднє навчання в монастирі допомогло їй пережити перебування в ізоляції: вона звикла проводити багато часу на самоті та розмірковувати.

Даррен Ремсі після виходу з шоу заявив, що хоче повернутися до родини та проводити більше часу зі своїми трьома дітьми. Водночас він сказав, що не планує повертатися до роботи в Millennium Dome у Гринвічі.

Редакторка Channel 4 Ліз Ворнер, яка відповідала за програму, назвала реакцію аудиторії на Big Brother надзвичайною та заявила, що шоу перетворилося на культурний феномен, який змінив взаємодію між телебаченням та Інтернетом.

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