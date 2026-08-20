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- Шоу-бізнес
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У лимонному бікіні з перлами і на скутері: зірка реаліті похизувалася гарною фігурою і засмагою
Єва Гейл поділилася пікантними знімками з грецького відпочинку.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку на грецькому острові Міконос. Красуня влаштувала гарячий імпровізований фотосет на скутері.
Для знімання вона обрала бікіні лимонного відтінку. Верх купальника був прикрашений декоративною перлиною у центрі, а плавки з високим посадженням — такими самими перлинними деталями з боків.
Єва позувала босоніж на скутері, демонструючи засмагу і спокусливі форми. Пляжний аутфіт вона доповнила тонкими браслетами, каблучкою й анклетами.
Біляве волосся зірка залишила розпущеним, а макіяж зробила з акцентом на очі. Також у неї був молочний манікюр і білий педикюр.
«Повернулася на мій улюблений острів», — підписала Гейл світлини.