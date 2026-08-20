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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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3
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У лимонному бікіні з перлами і на скутері: зірка реаліті похизувалася гарною фігурою і засмагою

Єва Гейл поділилася пікантними знімками з грецького відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася в Instagram новими світлинами з відпочинку на грецькому острові Міконос. Красуня влаштувала гарячий імпровізований фотосет на скутері.

Єва Гейл

Єва Гейл

Для знімання вона обрала бікіні лимонного відтінку. Верх купальника був прикрашений декоративною перлиною у центрі, а плавки з високим посадженням — такими самими перлинними деталями з боків.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва позувала босоніж на скутері, демонструючи засмагу і спокусливі форми. Пляжний аутфіт вона доповнила тонкими браслетами, каблучкою й анклетами.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва Гейл

Біляве волосся зірка залишила розпущеним, а макіяж зробила з акцентом на очі. Також у неї був молочний манікюр і білий педикюр.

Єва Гейл

Єва Гейл

«Повернулася на мій улюблений острів», — підписала Гейл світлини.

Єва Гейл

Єва Гейл

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